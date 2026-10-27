Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zreformował strukturę Urzędu Miasta Krakowa.

Kluczową zmianą jest likwidacja sześciu departamentów, co ma uprościć zarządzanie i przynieść roczne oszczędności w wysokości około 2,3 mln zł.

Zastępcy Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz Miasta i Dyrektor Magistratu otrzymali nowe zakresy odpowiedzialności, a podległe im komórki organizacyjne będą nadzorowane bezpośrednio.

W ramach reformy, od 1 grudnia 2026 roku w strukturach Urzędu Miasta Krakowa zostanie powołane nowe Biuro ds. Zdrowia.

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Nowe zarządzenie, które diametralnie zmienia funkcjonowanie krakowskiego magistratu, weszło w życie z dniem podpisania. Jak wynika z oficjalnych dokumentów opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, z mapy organizacyjnej urzędu całkowicie znika sześć departamentów. Likwidacji uległy m.in. Departament Spraw Obywatelskich, Departament Marki Kraków, Departament Zrównoważonego Rozwoju, Departament Komunalny, Departament Polityki Społecznej oraz Departament Edukacji.

Stanowiska tracą dotychczasowi dyrektorzy likwidowanych jednostek. Prezydent uznał bowiem, że „ten dodatkowy szczebel zarządczy jest zbędny” i nie przekłada się na efektywne zarządzanie metropolią. Szacuje się, że likwidacja tych stanowisk pozwoli zaoszczędzić około 2,3 miliona złotych rocznie.

- W ślad za podpisanym przez prezydenta zarządzeniem likwidującym ten szczebel struktury zarządczej zostaną uruchomione działania kadrowe zmierzające do rozwiązania stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska dyrektorów departamentów lub innej ich alokacji w strukturze UMK/GMK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy - informuje krakowski magistrat.

Co ważne, pracownicy niższego szczebla, którzy dotychczas wspierali dyrektorów, nie muszą obawiać się nagłej utraty pracy – zostaną oni przesunięci do innych zadań lub trafią do wydziałów dysponujących wolnymi etatami.

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Po likwidacji departamentów, nadzór nad poszczególnymi komórkami przejmą bezpośrednio zastępcy prezydenta. Pierwszy wiceprezydent, dr Karol Wałachowski, będzie od teraz odpowiadał m.in. za planowanie przestrzenne, ochronę środowiska, architekturę, geodezję, a także turystykę, przedsiębiorczość oraz fundusze europejskie. Pod jego skrzydła trafią również takie jednostki jak Zarząd Zieleni Miejskiej czy Zarząd Infrastruktury Sportowej.

Z kolei drugi zastępca prezydenta, mecenas Jan Hoffman, przejmie kontrolę nad obszarem kultury, gospodarki komunalnej oraz infrastruktury. Podlegać mu będą kluczowe spółki miejskie, w tym Krakowski Holding Komunalny, MPK, MPEC, Wodociągi Miasta Krakowa oraz Arena Kraków. Trzeci zastępca, Elżbieta Kois-Żurek, pokieruje polityką społeczną, edukacją oraz zdrowiem, przy czym od 1 grudnia 2026 roku w strukturach urzędu zacznie działać nowe Biuro ds. Zdrowia.

Za finanse miasta, w tym budżet i podatki, odpowiadać będzie Skarbnik Miasta. Z kolei Sekretarz Miasta zajmie się sprawami obywatelskimi, ewidencją pojazdów, bezpieczeństwem oraz nadzorem nad Strażą Miejską. W strukturze pozostaną także Pełnomocnicy Prezydenta, zajmujący się m.in. sprawami osób z niepełnosprawnościami, klimatem czy polityką senioralną.

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