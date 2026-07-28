Mija osiem lat od śmierci Kory. Jej życie było niezwykle barwne. Mało osób wie, że spotykała się z czołowym polskim politykiem

Natalia Musiał
Natalia Musiał
2026-07-28 9:37

Dnia 28 lipca 2023 roku upływa osiem lat od odejścia Kory, wyjątkowej wokalistki, której słowa piosenek są powszechnie rozpoznawalne. Artystka jest uznawana za jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Jej życie obfitowało w różnorodne doświadczenia, jednakże nie wszystkie jego aspekty mogą być znane miłośnikom jej twórczości. W rocznicę śmierci Kory przybliżamy jej historię.

Mija osiem lat od śmierci Kory. "Jestem dzieckiem słońca"

Kora to niewątpliwie postać wyjątkowa, postać wybitna. Artystka uwielbiana przez rzesze fanów. Jej śmierć dla wielu była ogromnym ciosem.

Z ogromnym żalem i rozpaczą informujemy, że dziś o 5.30 na swoim ukochanym Roztoczu w otoczeniu najbliższych osób, ukochanych zwierząt i wspaniałej przyrody zmarła Kora. Wielka artystka, piosenkarka, poetka, malarka. Wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności. Zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy. Zaangażowana w ruch hipisowski, w działalność pierwszej Solidarności, w budowę demokracji i ruchy kobiece - osiem lat temu taka informacja Kamila Sipowicza zasmuciła muzyczny świat.

Wczesne lata naznaczone traumą. Pobyt w domu dziecka

Zanim stała się ikoną buntu i bezkompromisową artystką, Kora musiała zmierzyć się z niezwykle trudnymi doświadczeniami. Choć fani kojarzą ją z siłą i niezależnością, jej dzieciństwo było dalekie od ideału. W wieku zaledwie czterech lat, przyszła wokalistka trafiła do domu dziecka. To traumatyczne wydarzenie odcisnęło na niej głębokie piętno, a przez wiele lat obwiniała o tę sytuację swoją mamę, co rzuciło cień na ich relacje.

Hymny pokolenia, czyli największe przeboje Kory i Maanamu

Twórczość Kory to przede wszystkim dziesiątki utworów, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rockowej. Jako autorka większości tekstów zespołu Maanam, nadała mu unikalny, poetycki i drapieżny charakter. Piosenki takie jak "Boskie Buenos", "Kocham cię, kochanie moje", "Cykady na Cykladach" czy "Krakowski spleen" stały się prawdziwymi hymnami pokoleń, łącząc w sobie buntowniczą energię z liryczną wrażliwością.

Do dziś jej kompozycje, w tym "Lucciola", "Wyjątkowo zimny maj" czy "Biała armia", regularnie goszczą w stacjach radiowych i są inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. To właśnie dzięki Korze polski rock zyskał głos – odważny, kobiecy i bezkompromisowy, który poruszał najważniejsze tematy społeczne i egzystencjalne.

Pięć lat walki z chorobą. Nie poddawała się do końca

W 2013 roku świat artystki zatrząsł się w posadach. Po latach bagatelizowania przez lekarzy bólu, na który się uskarżała, usłyszała diagnozę – nowotwór jajnika. Rozpoczęła się pięcioletnia, wyczerpująca walka o życie. Kora przeszła w tym czasie trzy poważne operacje oraz kilka kursów chemioterapii, nie rezygnując jednak z aktywności zawodowej i publicznych wystąpień, czym udowadniała swoją niezwykłą siłę ducha.

Mimo postępującej choroby do samego końca nie traciła nadziei i pracowała nad nowym materiałem. Odeszła w swoim ukochanym domu na Roztoczu, tak jak sobie tego życzyła – w otoczeniu najbliższych, pozostając wierna swoim przekonaniom i "religii słońca, wiatru i kwiatów".

I choć Kora odeszła osiem lat temu, pamięć o niej wciąż jest żywa.

Z okazji rocznicy śmierci przypominamy sylwetkę Kory.

Jestem dzieckiem słońca. Kora - jej życie i twórczość
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Jak dobrze znasz piosenki Kory Jackowskiej? QUIZ dla fanów Maanamu
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W piosence „To tylko tango” Kora śpiewa: „Podaję Ci rękę, ty mówisz że mało. Podaję Ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję Ci serce, oddaję Ci ciało. Ty czekasz i mówisz...”
Piąta rocznica śmierci Kory
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