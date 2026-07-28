Mija osiem lat od śmierci Kory. "Jestem dzieckiem słońca"

Kora to niewątpliwie postać wyjątkowa, postać wybitna. Artystka uwielbiana przez rzesze fanów. Jej śmierć dla wielu była ogromnym ciosem.

Z ogromnym żalem i rozpaczą informujemy, że dziś o 5.30 na swoim ukochanym Roztoczu w otoczeniu najbliższych osób, ukochanych zwierząt i wspaniałej przyrody zmarła Kora. Wielka artystka, piosenkarka, poetka, malarka. Wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności. Zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy. Zaangażowana w ruch hipisowski, w działalność pierwszej Solidarności, w budowę demokracji i ruchy kobiece - osiem lat temu taka informacja Kamila Sipowicza zasmuciła muzyczny świat.

Wczesne lata naznaczone traumą. Pobyt w domu dziecka

Zanim stała się ikoną buntu i bezkompromisową artystką, Kora musiała zmierzyć się z niezwykle trudnymi doświadczeniami. Choć fani kojarzą ją z siłą i niezależnością, jej dzieciństwo było dalekie od ideału. W wieku zaledwie czterech lat, przyszła wokalistka trafiła do domu dziecka. To traumatyczne wydarzenie odcisnęło na niej głębokie piętno, a przez wiele lat obwiniała o tę sytuację swoją mamę, co rzuciło cień na ich relacje.

Hymny pokolenia, czyli największe przeboje Kory i Maanamu

Twórczość Kory to przede wszystkim dziesiątki utworów, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rockowej. Jako autorka większości tekstów zespołu Maanam, nadała mu unikalny, poetycki i drapieżny charakter. Piosenki takie jak "Boskie Buenos", "Kocham cię, kochanie moje", "Cykady na Cykladach" czy "Krakowski spleen" stały się prawdziwymi hymnami pokoleń, łącząc w sobie buntowniczą energię z liryczną wrażliwością.

Do dziś jej kompozycje, w tym "Lucciola", "Wyjątkowo zimny maj" czy "Biała armia", regularnie goszczą w stacjach radiowych i są inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. To właśnie dzięki Korze polski rock zyskał głos – odważny, kobiecy i bezkompromisowy, który poruszał najważniejsze tematy społeczne i egzystencjalne.

Pięć lat walki z chorobą. Nie poddawała się do końca

W 2013 roku świat artystki zatrząsł się w posadach. Po latach bagatelizowania przez lekarzy bólu, na który się uskarżała, usłyszała diagnozę – nowotwór jajnika. Rozpoczęła się pięcioletnia, wyczerpująca walka o życie. Kora przeszła w tym czasie trzy poważne operacje oraz kilka kursów chemioterapii, nie rezygnując jednak z aktywności zawodowej i publicznych wystąpień, czym udowadniała swoją niezwykłą siłę ducha.

Mimo postępującej choroby do samego końca nie traciła nadziei i pracowała nad nowym materiałem. Odeszła w swoim ukochanym domu na Roztoczu, tak jak sobie tego życzyła – w otoczeniu najbliższych, pozostając wierna swoim przekonaniom i "religii słońca, wiatru i kwiatów".

I choć Kora odeszła osiem lat temu, pamięć o niej wciąż jest żywa.

Z okazji rocznicy śmierci przypominamy sylwetkę Kory.

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Jak dobrze znasz piosenki Kory Jackowskiej? QUIZ dla fanów Maanamu Pytanie 1 z 8 W piosence „To tylko tango” Kora śpiewa: „Podaję Ci rękę, ty mówisz że mało. Podaję Ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję Ci serce, oddaję Ci ciało. Ty czekasz i mówisz...” zbyt mało, zbyt mało to mało, to mało to na nic się zdało Następne pytanie