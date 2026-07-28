Maanam to formacja, bez której trudno wyobrazić sobie historię polskiej muzyki rozrywkowej. Zespół, prowadzony przez charyzmatyczną Korę oraz utalentowanego kompozytora Marka Jackowskiego, wprowadził na rodzimą scenę nową jakość i energię. Ich twórczość do dziś inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów, a teksty piosenek stały się trwałym elementem polskiej kultury popularnej.

Od kameralnego duetu do rockowej potęgi

Początki grupy sięgają połowy lat 70. W 1975 roku Marek Jackowski i Milo Kurtis założyli duet o nazwie M-a-M. Po pewnym czasie do muzyków dołączyła Olga Jackowska, żona Marka, co stało się fundamentem przyszłego sukcesu. Gdy Kurtis zdecydował się odejść, jego miejsce zajął John Porter. Wtedy też zespół zaczął występować jako Maanam Elektryczny Prysznic, choć z czasem nazwa została skrócona do dobrze znanego wszystkim Maanamu.

Grupa od początku stawiała na nowoczesne, rockowe brzmienia, które wyróżniały ją na tle ówczesnych wykonawców. Choć skład formacji na przestrzeni lat ulegał licznym rotacjom, jej trzon artystyczny zawsze gwarantował wysoki poziom kompozycji i unikalny styl, łączący rockową energię z poetycką wrażliwością.

Festiwalowa rewolucja i Boskie Buenos

Kluczowym momentem w biografii zespołu był rok 1980. To właśnie wtedy Maanam pojawił się na dwóch istotnych wydarzeniach muzycznych: I Ogólnopolskim Przeglądzie Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie oraz na festiwalu w Opolu. Wykonanie utworu Boskie Buenos wywołało prawdziwe poruszenie wśród publiczności i dziennikarzy.

Występy te pokazały ogromny potencjał grupy, a szczególnie niesamowitą charyzmę i wokal Kory. Jej sceniczna osobowość przyciągała uwagę i sprawiała, że zespół błyskawicznie zyskał rzesze wiernych fanów. Krytycy muzyczni nie szczędzili pochwał, a Maanam niemal z dnia na dzień stał się jedną z najważniejszych grup rockowych w kraju.

Dekady sukcesów i dziedzictwo zespołu

Po sukcesie opolskim kariera zespołu nabrała zawrotnego tempa. W 1981 roku na rynku ukazał się debiutancki album studyjny, który otworzył drogę do wieloletniej dominacji na listach przebojów. W trakcie swojej działalności Maanam wydał łącznie jedenaście płyt, na których znalazło się mnóstwo utworów uznawanych obecnie za kultowe.

Grupa zdobyła ogromną popularność w Polsce, ale jej potencjał został dostrzeżony również na rynkach zagranicznych. Mimo licznych sukcesów i statusu legendy, historia Maanamu dobiegła końca 31 grudnia 2008 roku, kiedy to formacja oficjalnie zakończyła swoją działalność.

Sprawdź swoją znajomość tekstów Maanamu

W dorobku grupy znajduje się wiele kompozycji, które na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki. Trudno znaleźć osobę, która nie kojarzyłaby takich tytułów jak Szare Miraże, Krakowski Spleen czy Cykady na Cykladach. Piosenki te, podobnie jak Ta noc do innych jest niepodobna, wciąż cieszą się dużą popularnością i są chętnie przypominane przez fanów dobrego rocka.

Teksty pisane przez Korę były pełne emocji i nieoczywistych metafor, co czyniło je wyjątkowymi na tle ówczesnej sceny muzycznej. Czy potrafisz bezbłędnie przywołać z pamięci wersy najsłynniejszych przebojów Maanamu? To doskonała okazja, by wrócić do twórczości tego legendarnego zespołu i przekonać się, jak wiele słów wciąż potrafisz dopasować do znanych melodii.

Jak dobrze znasz teksty piosenek Maanamu? Quiz dla prawdziwych fanów polskiego zespołu Pytanie 1 z 10 Kogo serdecznie wita Kora w utworze "Boskie Buenos (Buenos Aires)" Pana Redaktora Pana Dziennikarza Pana Astronoma Następne pytanie