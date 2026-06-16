Już w najbliższy weekend Kraków zamieni się w arenę międzynarodowej rywalizacji młodych piłkarzy. Do miasta przyjadą zawodnicy z Polski, Ukrainy, Holandii, Azerbejdżanu i Włoch, by powalczyć w XIV Murapol Cup – Pucharze Prezydenta Krakowa.

Choć uczestnicy mają zaledwie 11 lat, wielu z nich marzy o karierze podobnej do tej, jaką zrobili największe gwiazdy światowego futbolu. Turniej od lat uchodzi za jedno z najciekawszych wydarzeń piłkarskich dla młodzieży w Polsce.

W tegorocznej edycji zobaczymy między innymi młodych zawodników Dynama Kijów, holenderskiego SC Heerenveen, Qarabagu FK oraz włoskiego Torino FC. Szczególnie ciekawie zapowiada się występ młodych piłkarzy Torino, którzy po raz pierwszy pojawią się na krakowskim turnieju.

Nie zabraknie również mocnej reprezentacji polskich klubów. O zwycięstwo powalczą m.in. Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok, Widzew Łódź, Lechia Gdańsk, Stal Rzeszów oraz Beniaminek Krosno.

Turniej zostanie rozegrany na obiektach sportowych Wisły Kraków przy ulicy Reymonta. Mecze odbędą się 20 i 21 czerwca, a wstęp dla kibiców będzie wolny.

Autor: C625tc8xx8/ Canva.com Młode talenty z Torino i Dynama Kijów przyjadą do Polski. Kraków czekają wielkie piłkarskie emocje

Dla młodych zawodników to nie tylko okazja do sportowej rywalizacji. Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje, dzięki którym uczestnicy będą mogli poznać Kraków, odwiedzić zoo oraz Park Wodny.

Na zakończenie wszyscy piłkarze otrzymają pamiątkowe medale, a wybrani zawodnicy trafią do prestiżowej Drużyny Marzeń – Kraków Top 12 Team.

Kto wie, być może właśnie na tym turnieju kibice po raz pierwszy zobaczą przyszłe gwiazdy europejskich boisk. W końcu wielu wielkich piłkarzy swoją drogę rozpoczynało od podobnych młodzieżowych rozgrywek.

Patronat Radia ESKA