Młody kierowca wjechał w kobietę na pasach. 36-latka wylądowała w szpitalu

W poniedziałek (30 marca) przed godziną 16:00 na ulicy Słowackiego w Myślenicach potrącono 36-letnią pieszą na oznakowanym przejściu.

Za kierownicą samochodu siedział 19-latek. Jadąc lewym pasem, uderzył w przechodzącą przez jezdnię kobietę.

Z poważnymi obrażeniami poszkodowana została przetransportowana do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci zatrzymali sprawcy prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu.

Dramat na pasach. 19-latek omijał pojazd, który ustępował pierwszeństwa

Do niebezpiecznego incydentu doszło w poniedziałek, 30 marca, na ruchliwej ulicy Słowackiego w Myślenicach. Jak wynika z ustaleń policjantów pracujących na miejscu, 19-letni kierowca jechał lewym pasem w stronę Bysiny. W tym samym czasie pojazd poruszający się prawym pasem zatrzymał się przed „zebrą”, aby przepuścić 36-letnią pieszą. Kobieta zaczęła przechodzić przez jezdnię z prawej strony. Niestety, młody mieszkaniec powiatu myślenickiego zignorował przepisy i ominął stojący samochód. Ta ryzykowna decyzja doprowadziła do uderzenia w znajdującą się na pasach pieszą.

Po zderzeniu 19-latek zatrzymał swoje auto na pobliskim parkingu. Zarówno on, jak i poszkodowana 36-latka byli trzeźwi. Policjanci, którzy zjawili się na miejscu wypadku, od razu odebrali kierującemu prawo jazdy oraz zatrzymali dowód rejestracyjny jego samochodu. Ze względu na rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa, sprawa znajdzie swój finał w sądzie, który podejmie decyzję o ukaraniu sprawcy.

Co grozi 19-latkowi z Myślenic za potrącenie pieszej?

Funkcjonariusze przypominają, że ignorowanie przepisów w rejonie przejść dla pieszych to jedna z najczęstszych przyczyn drogowych dramatów. Zatrzymanie uprawnień i wniosek do sądu to dla 19-latka dopiero początek problemów. Młodemu kierowcy grozi surowa grzywna, wielomiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów, a w skrajnym przypadku nawet kara więzienia – wszystko zależy od ostatecznej kwalifikacji czynu i obrażeń poszkodowanej kobiety. Policja nieustannie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych, przypominając, że bezpieczeństwo zależy od wszystkich uczestników ruchu.