- W 13 krakowskich szkołach średnich zorganizowano prawybory prezydenta miasta, w których frekwencja wyniosła 47,42 proc. (zagłosowało 3175 uczniów).
- Najwięcej głosów młodzieży zdobyli: Łukasz Gibała (27,15 proc.), Aleksandra Owca (19,78 proc.) oraz Michał Klimek (10,56 proc.).
- Akcję pod hasłem „Weźże Zagłosuj” zorganizowały Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska, aby w praktyce przybliżyć młodzieży proces wyborczy przed oficjalnym głosowaniem zaplanowanym na 27 września.
Jak głosowali uczniowie w Krakowie? Znamy pełne wyniki szkolnych prawyborów
Inicjatywa miała na celu nie tylko zbadanie nastrojów politycznych najmłodszych wyborców, ale przede wszystkim praktyczną edukację obywatelską. Akcję zorganizowała Młodzieżowa Rada Krakowa we współpracy z Akcją Uczniowską w ramach kampanii „Weźże Zagłosuj”, która zachęca do aktywnego udziału w prawdziwych wyborach. Jak przekazał jeden z inicjatorów całego przedsięwzięcia, Paweł Mrozek, prawybory prezydenta Krakowa miały pokazać młodym ludziom, jak w praktyce wygląda cały proces wyborczy oraz zainteresować ich sprawami lokalnej społeczności.
W wyznaczonych 13 krakowskich placówkach powołano specjalne komisje uczniowskie, przygotowano oficjalne karty do głosowania, a uczniowie wrzucali swoje głosy do prawdziwych urn. W wydarzeniu wzięło udział aż 3175 uczniów spośród 6696 uprawnionych. Oznacza to, że ostateczna frekwencja wyniosła 47,42 proc.
Kto wygrał prawybory prezydenckie w Krakowie? Łukasz Gibała liderem głosowania młodzieży
Największe poparcie wśród krakowskich uczniów uzyskał Łukasz Gibała reprezentujący komitet Kraków dla Mieszkańców, który zdobył 27,15 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Aleksandra Owca z partii Razem z wynikiem 19,78 proc. Podium zamyka Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, na którego we wrześniowych prawyborach zagłosowało 10,56 proc. uczniów.
Dalsze miejsca w zestawieniu zajęli kolejno: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości (9,67 proc.), Jan Hoffman (8,08 proc.), Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL (7,5 proc.), Daria Gosek-Popiołek z Lewicy (7,37 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (2,04 proc.). Co ciekawe, ponad 8 proc. oddanych głosów było nieważnych – część uczniów zdecydowała się oddać pusty głos lub popełniła błąd przy wypełnianiu karty.