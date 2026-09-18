W 13 krakowskich szkołach średnich zorganizowano prawybory prezydenta miasta, w których frekwencja wyniosła 47,42 proc. (zagłosowało 3175 uczniów).

Najwięcej głosów młodzieży zdobyli: Łukasz Gibała (27,15 proc.), Aleksandra Owca (19,78 proc.) oraz Michał Klimek (10,56 proc.).

Akcję pod hasłem „Weźże Zagłosuj” zorganizowały Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska, aby w praktyce przybliżyć młodzieży proces wyborczy przed oficjalnym głosowaniem zaplanowanym na 27 września.

Jak głosowali uczniowie w Krakowie? Znamy pełne wyniki szkolnych prawyborów

Inicjatywa miała na celu nie tylko zbadanie nastrojów politycznych najmłodszych wyborców, ale przede wszystkim praktyczną edukację obywatelską. Akcję zorganizowała Młodzieżowa Rada Krakowa we współpracy z Akcją Uczniowską w ramach kampanii „Weźże Zagłosuj”, która zachęca do aktywnego udziału w prawdziwych wyborach. Jak przekazał jeden z inicjatorów całego przedsięwzięcia, Paweł Mrozek, prawybory prezydenta Krakowa miały pokazać młodym ludziom, jak w praktyce wygląda cały proces wyborczy oraz zainteresować ich sprawami lokalnej społeczności.

W wyznaczonych 13 krakowskich placówkach powołano specjalne komisje uczniowskie, przygotowano oficjalne karty do głosowania, a uczniowie wrzucali swoje głosy do prawdziwych urn. W wydarzeniu wzięło udział aż 3175 uczniów spośród 6696 uprawnionych. Oznacza to, że ostateczna frekwencja wyniosła 47,42 proc.

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Największe poparcie wśród krakowskich uczniów uzyskał Łukasz Gibała reprezentujący komitet Kraków dla Mieszkańców, który zdobył 27,15 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Aleksandra Owca z partii Razem z wynikiem 19,78 proc. Podium zamyka Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, na którego we wrześniowych prawyborach zagłosowało 10,56 proc. uczniów.

Dalsze miejsca w zestawieniu zajęli kolejno: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości (9,67 proc.), Jan Hoffman (8,08 proc.), Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL (7,5 proc.), Daria Gosek-Popiołek z Lewicy (7,37 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (2,04 proc.). Co ciekawe, ponad 8 proc. oddanych głosów było nieważnych – część uczniów zdecydowała się oddać pusty głos lub popełniła błąd przy wypełnianiu karty.

Sonda Kto powinien zostać kolejnym prezydentem Krakowa? Łukasz Gibała Aleksandra Owca Michał Klimek Michał Drewnicki Jan Hoffman Monika Piątkowska Daria Gosek-Popiołek Sławomir Pietrzyk ktoś inny