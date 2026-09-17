Rok akademicki 2026/2027

Już niedługo uczelnie wyższe ponownie zapełnią się studentami. W październiku rozpocznie się rok akademicki 2026/2027, a tysiące osób rozpoczną naukę na wybranych przez siebie kierunkach. Dla części będzie to pierwszy semestr na uczelni, inni wrócą na zajęcia po wakacyjnej przerwie. Zanim to jednak, warto uzmysłowić sobie, z jakimi kosztami wiąże się studiowanie w Polsce. Okazuje się bowiem, że nie zawsze mówimy o darmowej nauce.

Czy w Polsce można studiować za darmo?

W Polsce można studiować za darmo, ale zależy to przede wszystkim od rodzaju uczelni i formy studiów. Na uczelniach publicznych studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są co do zasady bezpłatne. Dotyczy to również kosztownych kierunków, takich jak kierunek lekarski. Student, który dostanie się np. na stacjonarne studia lekarskie na publicznym uniwersytecie medycznym, zasadniczo nie płaci czesnego.

Inaczej jest ze studiami niestacjonarnymi na uczelniach publicznych – za takie kształcenie uczelnia może pobierać opłaty. Czesne jest również standardem na uczelniach niepublicznych, także wtedy, gdy dany kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Opłaty mogą dotyczyć także cudzoziemców, którzy podejmują w Polsce studia na zasadach innych niż te obowiązujące obywateli polskich. W zależności od statusu i formy kształcenia mogą oni być zobowiązani do ponoszenia czesnego.

Sprawdziliśmy więc, jak kształtują się opłaty za wybrane kierunki na dużych polskich uczelniach publicznych. Pod uwagę wzięliśmy m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kwoty w przypadku odpłatnych form kształcenia mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za rok. Szczegóły w galerii zdjęć poniżej.

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