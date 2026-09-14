Nie żyje 46-letnia funkcjonariuszka. Krakowska policja w żałobie

12 września 2026 roku odeszła nagle Agnieszka Dubiel-Wiklik, mając zaledwie 46 lat. Przez wiele lat swojego życia zawodowego była nierozerwalnie związana z Oddziałem Prewencji Policji w Krakowie, gdzie uchodziła za wyjątkowo oddaną funkcjonariuszkę. Współpracownicy z jednostki zgodnie przyznają, że codzienne wykonywanie policyjnych obowiązków traktowała jak prawdziwą misję, stale wykazując się najwyższym profesjonalizmem. Jej niespodziewane odejście wywołało głęboki szok i potężny smutek wśród członków najbliższej rodziny, ale również w gronie licznych znajomych oraz mundurowych z pracy. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wystosowali oficjalne i poruszające kondolencje dla bliskich zmarłej policjantki.

Zmarła policjantka przez długi czas budowała silną pozycję w lokalnym środowisku mundurowym, pełniąc niezwykle aktywną służbę w krakowskich strukturach prewencji. Koledzy i koleżanki z pracy zapamiętają ją nie tylko jako osobę w pełni rzetelną, ale również jako niezwykle empatycznego i dobrego człowieka. Jej pozytywne nastawienie do świata oraz codzienna życzliwość ułatwiały nawiązywanie wyjątkowo silnych relacji w zespole operacyjnym. Znajomi z jednostki wielokrotnie podkreślali, że potrafiła stworzyć niepowtarzalną atmosferę zaufania, która znacznie wykraczała poza standardowe ramy zawodowe. Wspólnie zrealizowane działania patrolowe oraz prywatne spotkania po godzinach pracy pozostaną teraz bezcenną pamiątką. Cała policyjna społeczność zapewnia, że zachowa w pamięci wszystkie pozytywne wspomnienia związane z zaledwie 46-letnią funkcjonariuszką.

„Trudno pogodzić się z odejściem osoby, która przez lata była częścią naszego środowiska. W takich chwilach pozostaje przede wszystkim smutek i poczucie ogromnej straty. Pozostaje jednak także wdzięczność za wspólnie spędzony czas, rozmowy, spotkania, codzienną służbę i pracę i wszystkich dobre chwile, które zawsze pozostaną w naszej pamięci. Agnieszko pozostaniesz w pamięci swoich Koleżanek i Kolegów oraz wszystkich, którzy mieli szczęście Cię poznać. W imieniu kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wszystkich policjantów oraz pracowników Policji składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom Agnieszki” - czytamy w pożegnalnym wpisie umieszczonym na stronie internetowej KWP w Krakowie.