Niedźwiedzie na szlaku w Dolinie Kościeliskiej. Wybuchła panika wśród turystów

Rodzina niedźwiedzi w Dolinie Kościeliskiej. Nagranie turystów trafiło do sieci

W piątek, 23 października około południa w Dolinie Kościeliskiej pojawiła się rodzina niedźwiedzi. Turyści nagrali drapieżniki, a film pokazał profil na Instagramie Tatry Official. Choć początkowo drapieżniki wędrowały spokojnie i popijały wodę z kałuży, po upływie kilkunastu minut atmosfera stała się napięta.

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Szczegółową relację z tego, co zaszło w Dolinie Kościeliskiej, opublikował profil Tatry Official.

„Jeśli wybieracie się dziś do Doliny Kościeliskiej, zachowajcie ostrożność. Wczoraj, 23 października, o godzinie 12:00 na szlaku przebywała rodzina niedźwiedzi. Dostaliśmy od Was kilka nagrań. Według informacji, które mamy, 15 minut później doszło do chaosu wśród turystów, gdy niedźwiedzie nadal szły szlakiem w kierunku ludzi, a turyści zaczęli uciekać i krzyczeć. Później niedźwiedzie zeszły ze szlaku w stronę lasu” – przekazali autorzy profilu Tatry Official. Na szczęscie żaden z turystów nie ucierpiał.

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Prowadzący stronę Tatry Official zwracają uwagę, że w przypadku natknięcia się na niedźwiedzia kluczowe jest opanowanie emocji.

„Jeśli je spotkacie, nie podchodźcie do nich, nie uciekajcie i nie krzyczcie. Zachowajcie spokój i powoli się wycofujcie. Uważajcie na siebie” – zwracają się z apelem do wędrowców twórcy profilu Tatry Official.

Wyjątkowo groźna może być konfrontacja z niedźwiedzicą, której towarzyszą młode. W takiej sytuacji nie można podchodzić do zwierząt, należy spokojnie się oddalić.