Niszczył samochody w Krakowie ostrym narzędziem. Młody mężczyzna wpadł w ręce policji

Mundurowi z krakowskiego komisariatu zlokalizowanego przy ulicy Lubicz ujęli młodego mężczyznę, który regularnie dewastował auta zaparkowane na Grzegórzkach.

Od końcówki stycznia aż do 9 marca na ulicach Przy Rondzie oraz Francesco Nullo wandal wykorzystywał ostre narzędzie do głębokiego zarysowywania karoserii.

Majątek właścicieli pojazdów uszczuplił się łącznie o blisko 90 tysięcy złotych, natomiast zatrzymanemu sprawcy grozi wieloletni pobyt w więzieniu.

Wandal z Krakowa zatrzymany. Niszczył auta na Grzegórzkach

Policjanci przez wiele tygodni szukali osoby odpowiedzialnej za masowe niszczenie mienia w dzielnicy Grzegórzki. Zgłoszenia od zdesperowanych kierowców, którzy zostawiali swoje auta przy ulicach Przy Rondzie i Francesco Nullo, napływały nieprzerwanie od stycznia. Nieznany wówczas sprawca regularnie dewastował auta przy użyciu ostrego przedmiotu, co doprowadziło do ogromnych szkód. Koszty napraw zniszczonych pojazdów wyliczono na ponad 90 tysięcy złotych. Ostatnie tego typu zdarzenie miało miejsce na początku marca.

Funkcjonariuszom udało się wpaść na trop podejrzanego. Skierowali się do jednego z budynków mieszkalnych na terenie wspomnianej dzielnicy, gdzie zapukali do konkretnych drzwi.

„Po przyjeździe na miejsce drzwi do wytypowanego mieszkania otworzył 25-latek będący w zainteresowaniu policjantów. Po poinformowaniu go powodzie policyjnej interwencji mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki.”

Zniszczył kilkanaście samochodów. Jaka kara grozi 25-latkowi?

Młody mieszkaniec miasta usłyszał już oficjalne zarzuty dotyczące dewastacji cudzego mienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za tak bezmyślne niszczenie własności innych osób wandal może trafić do więzienia nawet na pięć lat.

Przedstawiciele Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód postanowili zastosować środki zapobiegawcze wobec podejrzanego. Śledczy zdecydowali, że 25-letni sprawca zostanie objęty stałym dozorem policyjnym, przez co ma obowiązek cyklicznego meldowania się w wyznaczonej jednostce. Tego typu rozwiązanie prawne stosuje się najczęściej po to, aby uniemożliwić podejrzanemu wpływanie na świadków oraz zapobiec kolejnym incydentom w przyszłości.

Białystok. 33-latek Opluł ołtarz i rzucił krzyżem. Szokujące sceny w kościele

Białystok. 33-latek Opluł ołtarz i rzucił krzyżem. Szokujące sceny w kościele