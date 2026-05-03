To miasto nazywa się "tańszym Rzymem". Znajduje się w Polsce

Wyjazdy wakacyjne Polaków

Coraz więcej osób zaczyna już myśleć, gdzie wyjechać na urlop. Jak co roku, część osób wybierze się za granicę i odwiedzi znane oraz lubiane kurorty. Spora część z nas zostanie jednak w Polsce, zachwycając się rodzimymi lokalizacjami. Co ciekawe, odkrywanie zakątków w kraju staje się coraz popularniejsze. Turyści widzą, że podobny klimat, architektura i atrakcje są niemalże pod nosem.

"Tańszy Rzym" w Polsce

W związku ze zmianą predyspozycji urlopowych znacznej części społeczeństwa, coraz częściej Polacy wyruszają do takich miejsc jak np. "tańszy Rzym". Co kryje się za tym mianem? Ku zdziwieniu wielu, okazuje się, że w ten sposób nazywany jest m.in. Kraków!

Stolica Małopolski jest tak nazywana nieprzypadkowo - chodzi przede wszystkim o klimat miasta, jego historię i architekturę, które w wielu aspektach mogą przywodzić na myśl Rzym, ale przy znacznie niższych kosztach zwiedzania. Podobnie jak Rzym, Kraków przez wieki był centrum politycznym i kulturalnym swojego kraju. Dawna stolica Polski, pełna królewskich tradycji, zabytków i miejsc o ogromnym znaczeniu historycznym, daje poczucie obcowania z "żywą historią" na każdym kroku.

Kraków zamiast Rzymu

Kraków może być zaskakująco dobrym wyborem dla tych, którzy marzą o klimacie Rzymu, ale chcą uniknąć tłumów i wysokich kosztów. Miasto oferuje podobne połączenie historii, architektury i tętniącego życiem centrum, a jednocześnie jest często bardziej kompaktowe i przystępne cenowo. Jakie miejsca warto zobaczyć w stolicy małopolski? Poniżej znajdziecie najpopularniejsze atrakcje:

Rynek Główny w Krakowie

Zamek Królewski na Wawelu

Kościół Mariacki

Kopalnia Soli w Wieliczce

Stare Miasto w Krakowie

Kazimierz (dawna dzielnica żydowska, dziś pełna klimatycznych knajpek)

Bulwary Wiślane.