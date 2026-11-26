W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wręczyła odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” 177 pracownikom medycznym, w tym lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom.

Odznaczeni nieśli pomoc ofiarom zamachu z 7 listopada w centrum Krakowa.

Szefowa resortu zdrowia zwróciła uwagę na solidarność oraz gotowość medyków do działania w najtrudniejszych chwilach i podziękowała krwiodawcom za liczny odzew na apele o wsparcie.

Jolanta Sobierańska-Grenda wręczyła odznaczenia w Krakowie. Wyróżniono 177 medyków

Z rąk szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” odebrało 177 osób, w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i dyspozytorzy. Uhonorowani reprezentują najważniejsze instytucje oraz krakowskie placówki medyczne. Odznaczenia otrzymali między innymi pracownicy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Regionalnego Centrum Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa. Wyróżniono również kadrę ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera oraz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego.

„Myślę, że tutaj ta solidarność, to, co wybrzmiało w Krakowie, jest dzisiaj dla nas wszystkich przykładem, ale jest też testem tego, że ochrona zdrowia potrafi się zmobilizować w tych najważniejszych momentach, kiedy potrzebują nas nasi pacjenci” – podkreśliła minister Jolanta Sobierańska-Grenda podczas uroczystości.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Medycy i dyspozytorzy wspominają akcję ratunkową

Dla pracowników ochrony zdrowia dzień zamachu okazał się czasem najwyższej próby, podczas którego każdy dostępny pracownik zgłaszał się do pomocy. Anestezjolog ze szpitala wojskowego Łukasz Nowak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że lekarze oraz pielęgniarki stawiali się na dyżurach z własnej inicjatywy.

Z pierwszymi zgłoszeniami od przerażonych świadków zmierzyli się dyspozytorzy medyczni, przed którymi stanęło wyjątkowo trudne zadanie. Profesjonalizm tych pracowników docenił główny dyspozytor medyczny Dominik Wilk. „Niesamowity ukłon dla zespołu dyspozytorów przyjmujących zgłoszenia, ponieważ musieli opanować ten chaos i tę panika, która była na miejscu zdarzenia” – wskazał.

Służby medyczne zwracają uwagę, że na miano bohaterów zasłużyli wówczas także zwykli obywatele. Jak zaznaczyła Anna Walczowska z krakowskiego Regionalnego Centrum Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa, masowo odpowiadający na apele krwiodawcy przekazali rannym najcenniejszy „dar serca”.

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