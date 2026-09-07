Pijana 15-latka za kierownicą Toyoty. Obok siedziała 20-letnia koleżanka

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-07 22:29

Miała to być rutynowa nocna interwencja, ale tarnowscy policjanci byli mocno zaskoczeni finałem. Okazało się, że za kierownicą osobowej Toyoty siedziała 15-letnia dziewczyna. Na domiar złego, badanie trzeźwości nastolatki wykazało ponad promil alkoholu w jej organizmie.

Ciemna sylwetka młodej dziewczyny z kucykiem na tle okna. O pijanej 15-latce w Tarnowie przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Komootp/ Shutterstock

Dziwne manewry Toyoty na drodze

Zdarzenie miało miejsce 7 września, krótko po północy. Funkcjonariusze podczas patrolu ulicy Błonie w Tarnowie zwrócili uwagę na osobową Toyotę. Sposób poruszania się pojazdu od początku wydawał się bardzo podejrzany.

Kierowca bez konkretnej przyczyny gwałtownie przyspieszał i zwalniał, a także wykonywał niebezpieczne zmiany pasa ruchu. Policjanci zdecydowali się na zatrzymanie samochodu. Okazało się, że kierowcą jest zaledwie 15-letnia dziewczyna.

Badanie trzeźwości nie pozostawiło złudzeń. W organizmie nastolatki wykryto ponad promil alkoholu. Razem z nią podróżowała 20-letnia koleżanka, która również znajdowała się pod wpływem alkoholu.

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Z policyjnych ustaleń wynika, że pojazd był własnością ojca starszej z dziewczyn. Służby wciąż ustalają, jak 15-latka przejęła kontrolę nad pojazdem i dlaczego podjęła decyzję o prowadzeniu.

Nastolatkę odebrał opiekun prawny po zakończeniu policyjnej interwencji. Śledczy z Tarnowa prowadzą dochodzenie mające na celu wyjaśnienie wszystkich szczegółów tej niebezpiecznej podróży.

Sytuacja mogła mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. Nietrzeźwa, nieposiadająca uprawnień 15-latka stanowiła ogromne zagrożenie na drodze publicznej. Zdarzenie to jest również ważnym ostrzeżeniem dla rodziców. Świadomość tego, co robią dzieci i w jakim przebywają towarzystwie, może zapobiec wielu nieszczęściom.

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