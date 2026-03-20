Policja żegna Magdalenę Świątek. Jej śmierć to ogromny cios

Żałoba w policji po śmierci pracowniczki cywilnej z komendy w Brzesku

W nocy zmarła Magdalena Świątek, szanowana pracownica cywilna Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Kobieta zmarła w wieku 40 lat, a jej odejście pogrążyło w rozpaczy najbliższych, przyjaciół oraz całe środowisko zawodowe. O śmierci poinformowała jednostka w Brzesku, zaznaczając w komunikacie, że zmarła wyróżniała się wielką życzliwością, chętnie służyła wsparciem i motywowała otoczenie swoją determinacją i optymistycznym podejściem do życia. Jak zaznaczono na internetowej stronie brzeskiej komendy, Magdalena Świątek dała się poznać jako osoba zawsze pogodna i przyjaźnie nastawiona do ludzi. Jej nagła śmierć stanowi bolesną stratę dla krewnych i wszystkich znajomych. Zapamiętano ją jako rzetelną w obowiązkach służbowych, a także serdeczną, uczynną, radosną i zaangażowaną koleżankę.

Kim była Magdalena Świątek? Wspomnienia o pracownicy policji

Magdalena Świątek zasiliła szeregi Korpusu Służby Cywilnej w brzeskiej jednostce, ale to jej wyjątkowy charakter wywarł największe wrażenie na otoczeniu. Zawsze uśmiechnięta, otwarta na innych i pełna życzliwości - tak zapamiętają ją osoby z życia zawodowego i prywatnego. Według policyjnego oświadczenia, jej godna naśladowania postawa i hart ducha inspirowały innych do działania.

Dla wielu Magdalena Świątek pozostanie wzorem człowieka, który zawsze odnajdował w sobie energię do pracy i pomocy bliźnim. Znajomi z komendy będą ją wspominać jako niezwykle obowiązkową pracownicę, która nigdy nie odmawiała wsparcia. Jej fachowe podejście do powierzonych zadań oraz oddanie służbie budziły powszechny szacunek.