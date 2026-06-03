Czerwcówka 2026. Jak zaplanować długi weekend w Boże Ciało?

Czerwiec to jeden z najpiękniejszych miesięcy na podróżowanie po Polsce. Dzień jest długi, przyroda znajduje się w pełnym rozkwicie, a temperatury zazwyczaj sprzyjają spacerom bez męczących upałów. W 2026 roku Boże Ciało przypada w czwartek, 4 czerwca. Jeśli uda się wziąć jeden dzień wolnego w piątek, 5 czerwca, zyskujemy aż cztery dni na odkrywanie skarbów historii. Polskie zamki stanowią doskonały cel na taki wypad, łączący aktywny wypoczynek z poznawaniem fascynującej przeszłości.

Wycieczka śladem historycznych rezydencji to świetny pomysł zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla par szukających romantycznej scenerii. Polska architektura obronna i pałacowa oferuje ogromną różnorodność – od surowych, krzyżackich murów po fantazyjne budowle przypominające scenerie z filmów fantasy. Wybierając się na wycieczkę w tym terminie, możemy liczyć na otwarte bramy większości obiektów, choć warto przygotować się na większą liczbę zwiedzających.

Zamek Książ w Wałbrzychu – dolnośląska potęga na skałach

Zamek Książ to obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Jest to trzecia pod względem wielkości taka budowla w kraju, która imponuje swoim położeniem na stromym, skalnym cyplu otoczonym lasami. Historia zamku jest nierozerwalnie związana z potężną rodziną von Pless, a ich dawna rezydencja do dziś skrywa wiele tajemnic. Zwiedzanie wnętrz pozwala poczuć luksus dawnych arystokratów, ale to, co najpiękniejsze w czerwcu, znajduje się na zewnątrz.

Spacer po kaskadowych tarasach zamkowych, gdy kwitną tamtejsze ogrody, to doświadczenie, którego nie da się zapomnieć. Dla osób lubiących dreszczyk emocji udostępnione są tajemnicze podziemia z czasów II wojny światowej. Będąc na miejscu, warto zajrzeć również do pobliskiej Palmiarni, gdzie egzotyczna roślinność tworzy unikalny klimat. Książ jest w pełni przygotowany na turystów odwiedzających region podczas długiego weekendu czerwcowego.

Bajkowy Zamek w Mosznej, czyli polski Hogwart

Jeśli szukacie miejsca, które wygląda jak wyjęte z animacji Disneya, Zamek w Mosznej będzie strzałem w dziesiątkę. Dzięki 99 wieżom i wieżyczkom budowla często bywa porównywana do słynnego Hogwartu. To niezwykłe połączenie stylów barokowego, neogotyckiego i neorenesansowego tworzy jedną z najbardziej fotogenicznych brył w tej części Europy. Obiekt na Opolszczyźnie przyciąga nie tylko fanów architektury, ale i osoby spragnione spokoju.

Zamek otoczony jest gigantycznym parkiem z wiekowymi dębami i malowniczymi stawami. Czerwcówka to idealny moment, by zorganizować tam rodzinny piknik lub długi spacer w cieniu drzew. Bliskość natury i bajkowy wygląd rezydencji sprawiają, że jest to jedno z ulubionych miejsc turystów na krótki, kilkudniowy wyjazd. W obiekcie regularnie odbywają się wydarzenia tematyczne, które dodatkowo urozmaicają pobyt.

Krzyżacka twierdza – Zamek w Malborku

Dla fanów średniowiecza i ogromnych założeń obronnych numerem jeden pozostaje Zamek w Malborku. Ta ceglana perła wpisana na listę UNESCO jest jednym z największych tego typu obiektów na świecie. Spacer po wysokim, średnim i niskim zamku pozwala zrozumieć skalę potęgi zakonu krzyżackiego. To miejsce, gdzie historia jest niemal namacalna, a ogromne dziedzińce i sale biesiadne budzą respekt u każdego odwiedzającego.

Planując wizytę w samo święto Bożego Ciała (czwartek, 4 czerwca), trzeba jednak pamiętać o specyfice tego dnia. Chociaż zamek jest otwarty dla zwiedzających, dyrekcja muzeum może wprowadzić nieco ograniczone, świąteczne trasy zwiedzania. Warto śledzić oficjalną stronę instytucji na kilka dni przed przyjazdem, aby sprawdzić aktualnie dostępne pakiety i uniknąć rozczarowania na miejscu.

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – majestatyczne ruiny

W województwie świętokrzyskim znajduje się miejsce, które kiedyś miało przyćmić wszystkie inne dwory w Polsce. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, choć obecnie zachowany w formie trwałej ruiny, wciąż zachwyca rozmachem. Była to jedna z największych budowli pałacowych dawnej Europy typu palazzo in fortezza. Jego architektura opierała się na symbolice kalendarza: cztery wieże odpowiadały porom roku, a 365 okien liczbie dni.

To świetna propozycja dla osób, które chcą uniknąć największych tłumów, jakie zazwyczaj spotykamy w Malborku czy Książu. Ruiny są niezwykle klimatyczne i oferują mnóstwo zakamarków do samodzielnego odkrywania. Spacerując między grubymi murami, można poczuć dawną wielkość rodu Ossolińskich. W czerwcu, przy dobrej pogodzie, Krzyżtopór prezentuje się wyjątkowo majestatycznie na tle zielonych pól i pagórków.

O czym pamiętać, planując trasę na Boże Ciało?

Wyjazd w tak popularnym terminie wymaga odpowiedniego przygotowania logistycznego. Noclegi w pobliżu największych polskich zamków znikają błyskawicznie, dlatego warto dokonać rezerwacji ze znacznym wyprzedzeniem. To samo dotyczy biletów wstępu – zakup online nie tylko gwarantuje wejście o wybranej godzinie, ale również pozwala uniknąć wielogodzinnych kolejek do kas, które w czerwcowe weekendy są standardem.

Podróżując samochodem, szczególnie w czwartek 4 czerwca, musimy liczyć się z lokalnymi utrudnieniami. W godzinach przedpołudniowych w wielu miastach i wsiach odbywają się tradycyjne procesje, które mogą czasowo wstrzymywać ruch na drogach lokalnych i wojewódzkich. Warto uwzględnić ten fakt w planowaniu godziny wyjazdu, aby spokojnie i bez stresu dotrzeć do celu swojej zamkowej przygody.

Najpiękniejsze zamki w Małopolsce. Zachwycają turystów z całej Polski [GALERIA]

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