Popularny szlak w Tatrach całkowicie zamknięty. Turyści nie dotrą nad Morskie Oko

Morskie Oko zamknięte

Leżące w samym sercu Tatr Wysokich Morskie Oko to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych akwenów w naszym kraju. To zlokalizowane na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jezioro przyciąga tłumy krystalicznie czystą wodą oraz unikalnym mikroklimatem, a otaczające je majestatyczne szczyty tworzą zapierający dech w piersiach krajobraz. Malownicza trasa prowadząca do tego miejsca od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród spacerowiczów z kraju, jak i gości z zagranicy. Trzeba jednak przygotować się na to, że w najbliższych dniach ten niezwykle popularny trakt pozostanie całkowicie wyłączony z użytku.

Droga nad Morskie Oko zamknięta. TPN podał konkretne daty

Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego opublikowali na swojej oficjalnej stronie internetowej ważny komunikat dla wszystkich planujących górskie wędrówki. Z powodu zaplanowanej modernizacji nawierzchni droga prowadząca nad Morskie Oko będzie całkowicie zamknięta w terminie od 25 do 29 maja 2026 roku.

W wyznaczonym przez park okresie na wspomniany szlak nie będzie można wejść pieszo, a także nie wjedzie tam żaden transport. Osoby planujące w tym konkretnym tygodniu wyprawę w tę część Tatr powinny zatem przełożyć wycieczkę na inny termin.

W dniach 25-29 maja, z powodu remontu nawierzchni, szlak/droga do Morskiego Oka jest zamknięta na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Zamknięty jest również parking na Palenicy Białczańskiej - informuje TPN na swojej stronie internetowej.

Jak dotrzeć do schronisk nad Morskim Okiem i w Dolinie Pięciu Stawów?

Pomimo wdrożonych przez władze parku ograniczeń komunikacyjnych miłośnicy górskich wędrówek wciąż mają szansę dojść do popularnych baz noclegowych zlokalizowanych w pobliżu Morskiego Oka, Doliny Pięciu Stawów oraz Doliny Roztoki. Aby tam dotrzeć, należy skorzystać z dłuższego objazdu rozpoczynającego się w Zazadniej lub na Wierchu Poroniec, który następnie wiedzie przez Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień. Decydując się na ten wariant, trzeba jednak koniecznie wziąć pod uwagę, że przejście tej zastępczej i znacznie dłuższej trasy wydłuży całą wycieczkę o około dwie godziny w każdym kierunku.