Jakie zmiany czekają Kraków w związku z Ironman?

W najbliższy weekend Kraków stanie się gospodarzem prestiżowych zawodów Ironman, co wiąże się z istotnymi zmianami w organizacji ruchu drogowego. Zamknięty postój dorożek na Rynku Głównym to jedna z konsekwencji tego wydarzenia. Dorożki będą mogły korzystać z zastępczych miejsc postojowych w pobliżu Rynku. W sobotę i niedzielę w różnych częściach miasta oraz na trasie prowadzącej przez powiat wielicki i bocheński wprowadzone zostaną czasowe zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.

Jak przygotować się do zmian w ruchu?

Aby ułatwić mieszkańcom i kierowcom planowanie podróży, urząd miasta uruchomi specjalną infolinię pod numerem 500-261-000. Będzie ona dostępna w piątek od 20:00 do 23:00, w sobotę od 10:00 do 20:00 oraz w niedzielę od 7:00 do 17:00. Informacje o zmianach w kursowaniu autobusów i tramwajów będą dostępne na stronie Zarządu Transportu Publicznego.

Co czeka uczestników Ironman w Krakowie?

Ironman to międzynarodowe zawody triathlonowe, które obejmują pływanie, jazdę na rowerze i bieganie. W sobotę i niedzielę Kraków stanie się areną tych zmagań. Sobotnie wydarzenia skoncentrują się w centrum miasta, gdzie rano z Rynku Głównego wystartuje bieg Good Morning Run Kraków. Trasa biegu, licząca pięć kilometrów, zakończy się również na Rynku Głównym. Po południu najmłodsi uczestnicy Ironman będą rywalizować na trasach biegowych wyznaczonych na Rynku Głównym.

Jakie wyzwania czekają w niedzielę?

Niedziela przyniesie więcej wydarzeń sportowych i zmiany w ruchu drogowym, głównie w centrum i na południu Krakowa. Zawodnicy rozpoczną od pływania na dystansie 1,9 tysiąca metrów w Zalewie Zakrzówek. Następnie przejdą do strefy zmian T1 przy ulicy Wyłom, gdzie rozpocznie się etap kolarski. Trasa rowerowa prowadzić będzie z Krakowa w kierunku Wieliczki i Bochni, a nawrót zaplanowano na Rynku w Bochni. Po zakończeniu części kolarskiej zawodnicy rozpoczną półmaraton, którego meta znajdzie się na Rynku Głównym.

Jakie utrudnienia czekają mieszkańców?

Na trasie rowerowej przewidziano śluzy umożliwiające przejazd pojazdów jedynie w przerwach pomiędzy zawodnikami. Ruch w tych miejscach będzie kontrolowany przez służby organizatora pod nadzorem policji. Śluzy będą obecne m.in. na Ruczaju, w Prokocimiu oraz w Podgórzu Duchackim. W związku z organizacją zawodów, w środę zamknięto postój dorożek na Rynku Głównym, który ponownie będzie otwarty we wtorek. Dodatkowo, w sobotę i niedzielę obowiązywać będzie zakaz przejazdu dorożek przez Rynek.

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