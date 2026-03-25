Potężny zastrzyk gotówki w Krakowie. Gracz Eurojackpot zgarnął ćwierć miliona

W kolekturze przy ulicy Długiej w Krakowie szczęśliwiec zainkasował dokładnie 251 244,30 zł w ramach loterii Eurojackpot.

Kwota ta padła w najnowszym losowaniu i stanowi potężny zastrzyk finansowy, nawet bez rozbicia głównej puli.

Koszt pojedynczego kuponu wynosi zaledwie 12,5 zł, a zasady wymagają poprawnego wskazania pięciu z pięćdziesięciu oraz dwóch z dwunastu liczb.

Szczegóły wygranej w Krakowie. Jakie zasady obowiązują w Eurojackpot

Międzynarodowa loteria Eurojackpot regularnie przyciąga miliony Europejczyków, oferując astronomiczne kumulacje. Mechanika tej gry liczbowej opiera się na prostym schemacie, chociaż trafienie ostatecznej kombinacji wymaga ogromnego uśmiechu losu. Uczestnicy muszą poprawnie wskazać pięć podstawowych liczb z puli pięćdziesięciu oraz dwie dodatkowe z dwunastu dostępnych opcji. Właśnie takie bezbłędne typowanie otwiera drogę do nagród pierwszego stopnia, nierzadko przekraczających setki milionów złotych. Pojedyncza szansa kosztuje w Polsce równe 12,5 zł, co uczestnicy traktują jako drobną opłatę za możliwość spełnienia wielkich finansowych marzeń.

Triumfator z Krakowa zgarnął nagrodę czwartego stopnia, udowadniając, że mniejsze wygrane również robią kolosalne wrażenie. Na konto szczęśliwca trafi dokładnie 251 244,30 zł, co stanowi solidny kapitał na realizację życiowych planów. Zastrzyk takiej gotówki pozwala na zakup luksusowego auta, sfinansowanie wkładu własnego na nieruchomość czy zorganizowanie egzotycznej wyprawy, a także daje po prostu poczucie stabilizacji. Szczęśliwy kupon zawierał następujące liczby wylosowane we wtorek: 9, 15, 23, 43, 48 oraz dodatkowe 3 i 5.

Gdzie zagrać w Eurojackpot? Terminy losowań i kolektury

Każda informacja o podobnym sukcesie automatycznie napędza ruch w punktach sprzedaży i pobudza wyobraźnię kolejnych graczy. Perspektywa błyskawicznego bogactwa sprawia, że ludzie chętnie sprawdzają swoją intuicję w grach losowych. Sytuacja ze stolicy Małopolski dobitnie pokazuje, że wygrana może trafić do każdego, kto zdecyduje się zainwestować drobną kwotę w zakład. Wymagana jest jedynie odrobina ryzyka i wytypowanie własnego zestawu szczęśliwych cyfr.

Zakłady można zawierać we wszystkich stacjonarnych punktach Lotto na terenie całego kraju, a także za pośrednictwem oficjalnej platformy internetowej. Polscy gracze mogą śledzić wyniki dwa razy w tygodniu. Wtorkowe losowania rozpoczynają się o godzinie 20.15, natomiast piątkowe rozstrzygnięcia zapadają punktualnie o 20.00.