W średniowieczu nosiła inną nazwę. To jedna z najstarszych wsi w woj. małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
2026-05-11 13:29

Małopolska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów w naszym kraju. Na mapie województwa znajduje się mnóstwo niezwykle pięknych małych miejscowości, które zachwycają nie tylko unikatowymi zabytkami oraz wspaniałymi krajobrazami, ale również zapierającą dech w piersiach historią. Do takich niewątpliwie zalicza się wieś Podole-Górowa, położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem. Mao kto wie, że w średniowieczu nosiła zupełnie inną nazwę. Jej ozdobą jest drewniany kościół z pierwszej połowy XVI wieku. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Ta wieś w Małopolsce miała kiedyś inną nazwę. Zachwyca unikatowym zabytkiem
Podole-Górowa to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. W średniowieczu miała inną nazwę

Podole-Górowa jest jedną z najciekawszych wsi w Małopolsce. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem, na Pogórzu Rożnowskim. Otaczają ją malownicze szczyty: Majdan, Dział, Żebraczka, Ostryż Południowy oraz Ostryż. Przez miejscowość przepływa rzeka Przydonianka. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, wieś zamieszkuje 716 osób, z czego 51,8 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 48,2 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o wsi Podole-Górowa pochodzą z połowy XIV wieku. Między 1358 a 1373 rokiem z fundacji Drużynitów powstała miejscowa parafia, co zostało odnotowane w kościelnych księgach. Wówczas wieś nosiła nazwę Stara Przydonica. Jak podają źródła, w 1390 roku parafię uposażyli Stanisław, Andrzej i Jan de Słupcza. Do 1 stycznia 2009 roku istniały dwie wsie Podole i Górowa, z których utworzono wieś o jednej nazwie – Podole-Górowa.

Ozdobą wsi Podole-Górowa jest XVI-wieczny kościół

Najważniejszym zabytkiem w miejscowości jest drewniany kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z pierwszej połowy XVI wieku. Świątynia jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

