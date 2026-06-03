Przeszli "Kuchenne Rewolucje", a teraz szukają kupca. Chcą ponad 12 mln zł

Karczma znana z programu Magdy Gessler wystawiona na sprzedaż

"Kuchenne Rewolucje" od lat należą do najpopularniejszych programów kulinarnych w polskiej telewizji. W każdym odcinku Magda Gessler odwiedza restauracje borykające się z problemami i próbuje pomóc ich właścicielom poprzez zmianę menu, organizacji pracy oraz wizerunku lokalu. Choć nie wszystkim uczestnikom udało się utrzymać biznes po zakończeniu programu, część restauracji z powodzeniem funkcjonuje do dziś. Do tego grona należy karczma w Zawoi, która po udziale w programie w 2016 roku przeszła znaczącą metamorfozę i funkcjonowała bez większych problemów przez lata. Dziś jednak jej właściciele podjęli decyzję o sprzedaży całego obiektu.

Styrnol w Zawoi na sprzedaż

Karczma Dzika Chata, przez wielu znana jeszcze jako Styrnol została wystawiona na sprzedaż. Właściciele życzą sobie aż 12 600 000 zł za nieruchomość, lecz warto zauważyć, że nie tylko sama restauracja jest do kupienia.

Na sprzedaż jest cały kompleks gastronomiczny wraz z nieruchomością, wyposażeniem, działką i funkcjonującym biznesem. Lokal znajduje się u podnóża Babiej Góry, w jednej z najbardziej rozpoznawalnych turystycznie miejscowości Beskidu Żywieckiego.

Karczma działa jako restauracja z pełnym zapleczem gastronomicznym oraz miejscem do organizacji imprez okolicznościowych, wesel, komunii, bankietów i wydarzeń firmowych. Posiada aż 350 miejsc konsumcyjnych i ogródek letni wraz z infrastrukturą na ok 200 osób Obiekt sprzedawany jest z pełnym wyposażeniem, co pozwala na płynne przejęcie działalności bez konieczności dodatkowych inwestycji na start - czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na serwisie otodom.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Kuchenne Rewolucje" w Koszalinie

7

Karczma Dzika Chata Zawoja. Początek nie należał do udanych

Co ciekawe, choć dziś karczma funkcjonuje bez większych problemów i cieszy się popularnością, to podczas pierwszej wizyty Magdy Gessler nie było ta kolorowo, a znana restauratorka nie szczędziła krytycznych uwag. Zwracała uwagę zarówno na stan lokalu, jak i jakość serwowanych potraw. W programie krytycznie oceniła część dań, wskazując m.in. na problemy ze świeżością produktów oraz wykonaniem tradycyjnych regionalnych specjałów.