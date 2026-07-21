Tężnie przyciągają tłumy, ale pojawiły się wątpliwości

Latem tężnie solankowe przeżywają prawdziwe oblężenie. Kuracjusze i turyści odwiedzają je z nadzieją na poprawę samopoczucia, łatwiejsze oddychanie i chwilę relaksu. W ostatnim czasie pojawiły się jednak pytania o bezpieczeństwo takich obiektów. Powodem są wyniki badań naukowców oraz ostrzeżenia dotyczące bakterii, które w określonych warunkach mogą rozwijać się w instalacjach wodnych. Czy rzeczywiście przebywanie przy tężni może szkodzić zdrowiu?

Czy tężnie są niebezpieczne?

Nie można powiedzieć, że tężnie same w sobie stanowią zagrożenie dla zdrowia. Wręcz przeciwnie - od dziesięcioleci są wykorzystywane w uzdrowiskach jako element terapii wspomagającej choroby dróg oddechowych. Problem może pojawić się wtedy, gdy instalacja nie jest odpowiednio utrzymywana, czyszczona i dezynfekowana.

Naukowcy wykryli bakterie w miejskich tężniach

Duże zainteresowanie wzbudziły badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w 2025 r. W próbkach pobranych z jednej z miejskich tężni wykryto bakterie Escherichia coli oraz Clostridium perfringens, które nie powinny znajdować się w solance przeznaczonej do inhalacji.

W miejskich tężniach w Krakowie wykryliśmy bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens. To chorobotwórcze mikroorganizmy, które nie powinny występować w solance do inhalacji - informowała na antenie Radia Kraków prof. Katarzyna Wolny-Koładka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Utrzymanie tężni w dobrym stanie to jedno, lecz specjaliści zwracają również uwagę na to, że na ich stan wpływają także sami ich użytkownicy.

Ludzie, mimo regulaminu, który jest umieszczony przy tężni, zachowują się przy niej dość nieracjonalnie. Na przykład, obmywają ręce czy wpuszczają do niecki, do której spływa solanka dzieci, żeby sobie po prostu pobiegały - mówiła prof. Katarzyna Wolny-Koładka z UR w Krakowie dla RMF FM. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Czy trzeba zrezygnować z wizyt w tężniach?

Kluczowe znaczenie ma tu właściwe utrzymanie obiektów przez ich zarządców. Regularna wymiana lub uzdatnianie solanki, czyszczenie instalacji i kontrola jakości wody znacząco ograniczają ryzyko rozwoju drobnoustrojów.

Pamiętajmy jednak, że prawidłowo funkcjonujące tężnie nadal pozostają jedną z wizytówek polskich uzdrowisk. Mikroklimat tworzony przez rozpylaną solankę może wspierać oczyszczanie dróg oddechowych, łagodzić objawy alergii oraz poprawiać komfort oddychania.