Referendum w Krakowie już w niedzielę. Mieszkańcy zdecydują ws. prezydenta i Rady Miasta

Zasady ciszy referendalnej

Przepisy dotyczące referendum lokalnego jasno określają zasady zachowania przed otwarciem lokali oraz w trakcie głosowania. Od północy z piątku na sobotę aż do niedzielnego zamknięcia urn obowiązuje zakaz agitacji. Niedozwolone jest organizowanie zgromadzeń, rozdawanie ulotek czy wygłaszanie przemówień związanych z referendum. Dodatkowo na dobę przed startem wydarzenia nie wolno publikować żadnych sondaży, które mogłyby sugerować przewidywane decyzje obywateli czy ostateczne rozstrzygnięcia.

Kiedy poznamy wyniki referendum?

Ostateczne wyniki referendum powinny zostać opublikowane w poniedziałek rano, na co wskazuje krakowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego. - To zależy od tempa prac komisji obwodowych ds. referendum, których będzie 453 - przekazała dyrektor Barbara Golanko.

Protokoły wyników głosowania z poszczególnych obwodów pojawią się w miejscach dostępnych dla zainteresowanych w lokalach obwodowych komisji ds. referendum. Z kolei protokoły wyniku referendum zostaną udostępnione w budynku Urzędu Miasta Krakowa (Pl. Wszystkich Świętych 3-4). Miejska komisja i KBW nie przewidują publikacji wyników cząstkowych referendum.

Niedzielne referendum zostało zainicjowane przez grupę obywateli domagających się usunięcia ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego i obecnej Rady Miasta. Inicjatywę poparli przedstawiciele opozycji, w tym działacze Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz osoby skupione wokół Łukasza Gibały, który w minionych wyborach walczył o prezydencki fotel.

Aby referendum ws. odwołania prezydenta było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku Rady Miasta, w której większość ma KO i Nowa Lewica, minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.

