Samochód z dziećmi uderzył w betonowy przepust. 12-latka w ciężkim stanie

Dramat w Czarnym Dunajcu. Czworo rannych, w tym dzieci

W niedzielne popołudnie w małopolskim Czarnym Dunajcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierujący renault 43-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego stracił panowanie nad autem, po czym pojazd zjechał na przeciwległy pas, wpadł do rowu i uderzył w betonowy przepust. Do incydentu doszło w okolicach godziny 16:30. Razem z mężczyzną podróżowała trójka dzieci w wieku 10, 12 i 13 lat. Wszyscy uczestnicy wypadku odnieśli obrażenia i zostali przetransportowani do szpitali. Najpoważniejszy jest stan 12-letniej pasażerki. Na miejscu natychmiast rozpoczęły się działania służb ratowniczych. Policjanci zabezpieczyli teren, a droga wojewódzka została całkowicie zamknięta dla ruchu. Zorganizowano objazdy.

Policja z Nowego Targu bada przyczyny tragedii

Komunikat w sprawie zdarzenia wydała nowotarska policja.

„Dziś około godziny 16:30 w miejscowości Czarny Dunajec, na drodze wojewódzkiej nr 958, doszło do poważnego zdarzenia drogowego. W wyniku wypadku ranne zostały 4 osoby podróżujące samochodem, którym kierował mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Na miejscu pracują służby ratunkowe. 🚑 Trwa akcja ratunkowa 🚧 Droga jest całkowicie zablokowana 🔁 Wyznaczono objazdy Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb”

Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności, które doprowadziły do utraty kontroli nad pojazdem. Obecnie warunki drogowe w tej części kraju są wymagające. W południowej Polsce wciąż panuje zimowa aura, a na wielu odcinkach występuje niebezpieczna gołoledź, która znacząco wydłuża czas hamowania i podnosi ryzyko poślizgu. Odpowiednie służby nieustannie przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas podróżowania na lokalnych, podgórskich trasach, gdzie zagrożenie wypadkiem jest zdecydowanie większe.