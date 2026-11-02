Turysta szarpał jelenia w drodze do Morskiego Oka. TPN bada nagranie

Niepokojące sceny rozegrały się na trasie wiodącej nad Morskie Oko. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się filmy, na których dziki jeleń bez lęku podchodzi do turystów i bierze od nich pożywienie.

Jeden z opublikowanych materiałów ukazuje jednak o wiele groźniejszy incydent. Widać na nim mężczyznę, który łapie zwierzę za poroże i próbuje się z nim siłować, a według doniesień medialnych miał on także uderzyć jelenia.

Incydentem zajęły się już władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wicedyrektor TPN Filip Zięba poinformował Polską Agencję Prasową, że pracownicy parku szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zajścia, przeglądając między innymi zapisy z kamer monitoringu.

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W ocenie kierownictwa TPN oburzający film z szarpaniną obnaża dużo głębszy problem niż tylko wybryk jednego nieodpowiedzialnego mężczyzny.

W naturalnym środowisku dzika zwierzyna trzyma się z daleka od ludzi, jednak ten konkretny osobnik stopniowo przywykł do ich obecności. Doprowadziło do tego systematyczne podrzucanie jedzenia przez wędrowców, a także próby wabienia, głaskania oraz robienia zdjęć ze zbyt małej odległości.

„Zachowanie jelenia widoczne na nagraniu nie jest wynikiem jednego spotkania z człowiekiem, ale długotrwałego procesu przyzwyczajania zwierzęcia do obecności ludzi. Dziki jeleń w naturalnych warunkach zachowuje dystans wobec człowieka” – wyjaśnił Filip Zięba, wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Wicedyrektor zwrócił uwagę, że winę za uśpienie naturalnej czujności zwierzęcia ponosi wielu turystów, którzy zazwyczaj nie rozumieją skutków swojego postępowania.

Dokarmiany osobnik bardzo szybko zaczyna łączyć obecność człowieka z łatwym zdobyciem pokarmu. W efekcie zwierzę samo zaczyna szukać kontaktu z ludźmi, stając się przy tym coraz bardziej nachalne.

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Niebezpieczne spotkania z jeleniem na szlaku. TPN ostrzega turystów

Fakt, że uwieczniony na filmach jeleń zatracił naturalny dystans wobec człowieka, wcale nie czyni z niego łagodnego i oswojonego zwierzęcia.

Wciąż jest to bardzo silny i dziki osobnik, który w momencie poczucia zagrożenia może zachować się w sposób nieprzewidywalny i gwałtowny. Podchodzenie zbyt blisko czy łapanie zwierzęcia za poroże stwarza ogromne zagrożenie zarówno dla samych wędrowców, jak i dla jelenia.

„Nie musi to oznaczać agresji, choć takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji zarówno dla turystów, jak i dla samego zwierzęcia” – zaznaczył Filip Zięba.

Specjaliści podkreślają, że dzielenie się jedzeniem z dziką zwierzyną nie ma nic wspólnego z troską o jej los. Takie praktyki utrwalają jedynie szkodliwe nawyki, co w konsekwencji zwiększa ryzyko groźnych incydentów z udziałem ludzi.

Pracownicy TPN odstraszają jelenia. Użyto specjalistycznego środka

Sprawa stała się na tyle poważna, że służby Tatrzańskiego Parku Narodowego musiały zainterweniować, by przywrócić jeleniowi jego naturalny instynkt samozachowawczy.

Przyrodnicy uważnie śledzą poczynania tego osobnika i podejmują kroki, które mają na nowo wykształcić w nim odruch unikania ludzi.

Pracownicy parku użyli już specjalnego preparatu przeznaczonego do odstraszania dzikiej zwierzyny. W tej chwili trudno jednak ocenić, czy metoda ta przyniesie spodziewane efekty.

Przedstawiciele TPN zaznaczają, że wykorzenienie nawyków powstałych przez długotrwałe dokarmianie to proces niezwykle skomplikowany i wymagający ogromnej konsekwencji.

Apel Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak zachować się przy dzikich zwierzętach

W związku z publikacją szokujących materiałów wideo, władze parku po raz kolejny wezwały turystów odwiedzających Tatry do zachowania rozsądku.

Wędrowcy muszą bezwzględnie powstrzymać się od karmienia dzikich zwierząt oraz wabienia ich prowiantem. Niedopuszczalne jest także głaskanie zwierzyny czy podchodzenie do niej blisko po zdjęcie.

Służby TPN proszą również o zwracanie uwagi innym turystom, którzy łamią regulamin, o ile oczywiście taka interwencja nie narazi reagującego na niebezpieczeństwo.

Przyrodnicy tłumaczą, że strażnicy nie mogą być obecni na każdym metrze górskich szlaków, dlatego bezpieczeństwo tatrzańskiej fauny zależy od odpowiedzialności samych zwiedzających.