Wołowiec to jedna z najciekawszych małopolskich wsi. Tamtejsza cerkiew była kiedyś owczarnią

Wołowiec to jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie gorlickim, w gminie sękowa. Mieszka w niej, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 30 osób, z czego 46,7 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 53,3 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Pierwsze wzmianki o Wołowcu pochodzą z XVI wieku. Wówczas była to wieś królewska starostwa bieckiego w powiecie bieckim, w województwie krakowskim. Warto odnotować, że w Wołowcu mieszka małżeństwo pisarzy, Andrzej Stasiuk i Monika Sznajderman, którzy prowadzą tam Wydawnictwo Czarne.

Najważniejszym zabytkiem we wsi Wołowiec jest prawosławna cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej, wybudowana w stylu zachodniołemkowskim w XVIII wieku. Należy do parafii Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem. Jest jednym z najpiękniejszych zabytków na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. W 1927 roku większość mieszkańców Wołowca przeszła do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Stało się to za sprawą tzw. schizmy tylawskiej. Wówczas świątynia pozostała w rękach greckokatolickiej mniejszości. Natomiast w czasach PRL-u, po akcji „Wisła”, przeprowadzonej w latach 1947-1950, cerkiew została przekształcona w owczarnię i oborę. Po 1958 roku do miejscowości wrócili prawosławni Łemkowie, którzy wystarali się w PGR-ze o oddanie im budynku. W 1964 roku cerkiew przeszła gruntowny remont. Kolejny miał miejsce w latach 1990-1991. Od 2009 roku jest wyłączną własnością Kościoła prawosławnego.

