- Mija dokładnie rok od tragicznego wypadku, w którym zginął 11-letni aktor Nikodem Marecki, potrącony przez auto dostawcze.
- Prokuratorskie postępowanie pozostaje zawieszone w oczekiwaniu na trzecią ekspertyzę biegłych, ponieważ dwie wcześniejsze przyniosły rozbieżne wnioski.
- Rejon zdarzenia w Szczepanowicach uchodzi za wyjątkowo groźny z powodu ograniczonej widoczności, braku pobocza, zatoczki oraz pasów. Lokalna społeczność od lat bezskutecznie prosiła władze o interwencję w tym miejscu.
Tragiczny wypadek Nikodema Mareckiego. Ostatnie słowa 11-letniego aktora
Mimo młodego wieku Nikodem Marecki wystąpił w wielu popularnych produkcjach, między innymi w filmach „Biała odwaga” i „Zołza” oraz w serialach „Krakowskie Potwory” i „Szpital Św. Anny”. Jak wspominała w rozmowie z „Super Expressem” jego mama, chłopiec często uczył się kwestii w aucie podczas drogi na plan zdjęciowy. Młody artysta nie tylko świetnie rokował zawodowo, ale dał się też poznać jako wspaniały syn, dobry kolega i bardzo lubiany uczeń.
Do tragedii doszło 27 listopada ubiegłego roku, gdy 11-latek wracał z rówieśnikami szkolnym autobusem po lekcjach. Około godziny 14.00 uczniowie wysiedli na przystanku w miejscowości Szczepanowice. Koledzy poszli w prawo, natomiast Nikodem ruszył w przeciwnym kierunku. Aby dotrzeć do domu położonego po drugiej stronie skrzyżowania, musiał przekroczyć jezdnię i właśnie wtedy wpadł pod koła nadjeżdżającego samochodu dostawczego.
Jako pierwsi pomocy udzielali mu strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, a następnie przytomnego chłopca przetransportowano śmigłowcem do jednego z krakowskich szpitali. Lekarze podjęli walkę o jego życie, jednak dziecka nie udało się uratować. Przed śmiercią 11-latek zdążył zwrócić się do pani anestezjolog słowami: „Jestem Nikodem i nic mnie już nie boli”.
Sprawą zajęła się prokuratura, która do tej pory nikomu nie postawiła zarzutów. Mężczyzna siedzący za kierownicą dostawczaka jechał z przepisową prędkością i był trzeźwy, a na informację o zgonie chłopca sam przeszedł zawał serca. Postępowanie zostało zawieszone, gdyż śledczy oczekują na trzecią opinię biegłego.
Śledztwo w sprawie wypadku. Prokuratura czeka na trzecią opinię
„Od czerwca śledztwo jest zawieszone. Prokurator wystąpił z prośbą do Instytutu Ekspertyz Sądowych o przeprowadzanie rekonstrukcji wypadku i wydanie opinii. Będzie to de facto trzecia opinia, ponieważ wnioski z dwóch poprzednich opinii, które już w tej sprawie zostały wydane, nie były ze sobą zbieżne. Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych podjęli się wydania opinii ale wyznaczyli odległy termin” – wyjaśnia rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prokurator Tomasz Waszczuk.
Okolica, w której rozegrał się dramat, uchodzi za wyjątkowo niebezpieczną. Autobus szkolny staje tam niemal na samym skrzyżowaniu, gdzie brakuje zatoczki, pobocza i przejścia dla pieszych. Dodatkowym utrudnieniem jest zakręt przed krzyżówką, ograniczający widoczność kierowcom nadjeżdżającym z naprzeciwka. Mieszkańcy Szczepanowic już od wielu lat zwracali się do lokalnych władz z apelami o poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku.