W listopadzie 2024 roku w Sienicznie osobowa Kia Rio prowadzona przez prokuratorkę Magdalenę Z. potrąciła ze skutkiem śmiertelnym idącą poboczem 28-letnią Dorotę.

Choć od wypadku minęły dwa lata, Magdalena Z. nadal nie usłyszała zarzutów przez ciągnącą się procedurę uchylenia immunitetu prokuratorskiego oraz złożone przez nią odwołanie.

W drugą rocznicę zdarzenia o godzinie 12.45 przy drodze krajowej nr 94 w Sienicznie rodzina zmarłej oraz mieszkańcy przeprowadzą manifestację.

Śmiertelny wypadek w Sienicznie. Prokuratorka Magdalena Z. potrąciła 28-letnią Dorotę

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2024 roku w Sienicznie w powiecie olkuskim. 28-letnia Dorota wyszła z domu, by odebrać ze szkoły swoją córeczkę, Maję, która uczyła się w pierwszej klasie. Kobieta poruszała się prawidłowo poboczem jezdni, gdy z dużą siłą uderzyła w nią osobowa Kia Rio. Za kierownicą samochodu siedziała czynna prokuratorka z Sosnowca, Magdalena Z.

W wyniku uderzenia piesza upadła kilkanaście metrów dalej i z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej i starań lekarzy 28-latka zmarła następnego dnia, osierocając małą córkę.

„Dorotka zwykle chodziła inną droga po wnuczkę do szkoły, przez las. Ale pewnie ze względu na to, że było deszczowo poszła poboczem drogi, przy której mieszkamy. Nie zdążyła dojść do chodnika, który zaczyna się niespełna 200 metrów dalej. Siłą uderzenia musiała być duża, bo upadła około 15 metrów dalej, na środek ulicy” – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Józef Bejgier, ojciec zmarłej Doroty.

Immunitet prokuratorki Magdaleny Z. Mieszkańcy Sieniczna organizują protest przy drodze krajowej nr 94

Prokuratura wnioskowała o uchylenie immunitetu prokuratorskiego Magdalenie Z., jednak postępowanie w tym zakresie wciąż trwa. Sąd Najwyższy rozpatrywał wniosek przez półtora roku, a tak duże opóźnienie tłumaczył brakami kadrowymi.

Po wydaniu decyzji uchylającej immunitet prokuratorka Magdalena Z. wniosła odwołanie. Z tego powodu po dwóch latach od wypadku śledczy nadal nie mogą postawić jej oficjalnych zarzutów.

W odpowiedzi na przewlekłość procedur sądowych i brak kary rodzina zmarłej wspólnie z mieszkańcami regionu zapowiedziała demonstrację. Protest odbędzie się w drugą rocznicę tragedii przy drodze krajowej nr 94 w Sienicznie.

„Nie godzimy się na milczenie. Nie godzimy się na obojętność. Nie chcemy, aby sprawy tragicznych wypadków i oczekiwania rodzin na sprawiedliwość pozostawały bez należnej uwagi” – apelują organizatorzy manifestacji.

Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12.45. Uczestnicy będą protestować dokładnie przez 28 minut, co symbolizuje wiek zmarłej Doroty.

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