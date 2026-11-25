Postrzelony w twarz mężczyzna, który osłonił żonę przed kulą zamachowca, należy do najciężej poszkodowanych w krakowskim zamachu. Według ustaleń Wirtualnej Polski 24-letni strażak nadal pozostaje w szpitalu, lecz lekarze przenieśli go już z oddziału intensywnej terapii na inny oddział. Pacjent przebywa w osobnej sali i może przyjmować wizyty najbliższych, chociaż jego stan zdrowia wciąż uniemożliwia wypisanie do domu.

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Tomasz Młynarczyk z OSP Olszowice. Strażak czeka na skomplikowane operacje

Ranny w Krakowie Tomasz Młynarczyk służy jako strażak ochotnik w OSP Olszowice. Jak podaje Wirtualna Polska, odniesione w zamachu obrażenia wywołały u niego poważne rany oraz ubytki kości. Powrót młodego druha do zdrowia będzie długotrwały, a proces leczenia może wiązać się z wieloma kolejnymi operacjami, wliczając w to zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej.

„Zbieramy dla Tomka pieniądze. Duże pieniądze, bo aż 4 mln zł” – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Andrzej Pyrdek, prezes OSP w Olszowicach.

Prezes jednostki wytłumaczył, że w procesie leczenia niezbędne mogą okazać się zagraniczne zabiegi. Niewykluczone, że specjaliści sięgną również po nowoczesne metody rekonstrukcyjne, obejmujące druk kości w technologii 3D.

„Kula na szczęście go nie zabiła, ale spowodowała poważne rany i ubytki kości. Teraz przed Tomkiem bardzo długa rehabilitacja i zapewne nie kilka, lecz kilkanaście operacji. W tym operacji plastycznych. Być może część trzeba będzie zrobić za granicą i wykorzystać przy tym tak nowatorskie metody jak druk kości metodą 3D. Zapewniam, że żadna zebrana złotówka nie będzie zmarnowana. Te pieniądze naprawdę są potrzebne na leczenie naszego kolegi” – podkreślił Andrzej Pyrdek w rozmowie z Wirtualną Polską.

Zbiórka na leczenie strażaka z Krakowa. Ile pieniędzy udało się zebrać?

Inicjatywa wsparcia rannego ochotnika wywołała duże zaangażowanie darczyńców. Do 25 listopada na koncie zbiórki zgromadzono ponad 3,1 miliona złotych. Docelowa kwota wynosi 4 miliony złotych, a środki te zostaną przeznaczone na opłacenie leczenia, operacji oraz rehabilitacji Tomasza.