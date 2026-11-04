Bukowina Tatrzańska to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. W dwudziestoleciu międzywojennym została przekształcona w miejscowość turystyczną

Historia Bukowiny Tatrzańskiej sięga XVII wieku, a pierwsze pisemne wzmianki o tutejszych osadnikach pochodzą z 1698 roku, kiedy to król August II Mocny potwierdził nadania ziemskie dla lokalnych gospodarzy. Przez stulecia mieszkańcy zajmowali się głównie pasterstwem i rolnictwem.

Prawdziwy przełom nastąpił jednak w dwudziestoleciu międzywojennym. To właśnie wtedy Bukowina zaczęła przekształcać się z osady rolniczej w miejscowość o charakterze turystycznym. Jej urok docenili artyści – malarz Roman Gineyko organizował tu plenery malarskie, które przyciągały twórców z całej Polski. Formalnym potwierdzeniem rosnącego znaczenia wsi była urzędowa zmiana nazwy z „Bukowiny” na „Bukowina Tatrzańska” w 1939 roku.

Współczesna Bukowina Tatrzańska to prężnie działający ośrodek turystyczno-wypoczynkowy. Zimą przyciąga miłośników białego szaleństwa dzięki rozbudowanej infrastrukturze narciarskiej. Działają tu popularne stacje, takie jak Rusiń-ski czy Olczański Wierch, oferujące nowoczesne koleje krzesełkowe i świetnie przygotowane trasy o różnym stopniu trudności.

Jednak Bukowina to nie tylko narty. Otwarty w 2008 roku kompleks Termy Bukovina stał się całoroczną atrakcją, oferując relaks w basenach z wodą termalną i widokiem na Tatry. Miejscowość dysponuje również rozbudowaną bazą noclegową, od luksusowych hoteli po klimatyczne pensjonaty i kwatery prywatne.

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Bukowina Tatrzańska to także miejsce o bogatym dziedzictwie kulturowym i unikalnej architekturze. Jej symbolem jest bez wątpienia Dom Ludowy – jeden z największych drewnianych budynków w Polsce, w którym corocznie odbywa się słynny festiwal folklorystyczny „Sabałowe Bajania”.

Spacerując po wsi, można podziwiać liczne drewniane pensjonaty z okresu międzywojennego, inspirowane stylem witkiewiczowskim. Do rejestru zabytków, obok Domu Ludowego i jego otoczenia, wpisano również neogotycki kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego oraz historyczną zagrodę nr 60, które świadczą o bogatej przeszłości tego wyjątkowego miejsca.

Tak wygląda Bukowina Tatrzańska, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

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