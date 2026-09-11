Ta wieś w woj. małopolskim była miastem. Straciła prawa w tajemniczych okolicznościach [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-09-11 12:27

Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów w naszym kraju. Na mapie województwa znajduje się mnóstwo urokliwych małych miejscowości, które zachwycają nie tylko unikatowymi na skalę światową zabytkami, ale również niezwykle ciekawą historię. Jedną z nich jest niewątpliwie wieś Bydlin, położona w powiecie olkuskim w gminie Klucze. W pierwszej dekadzie XV wieku Bydlin uzyskał prawa miejskiej, które posiadał przez niespełna 130 lat. Najważniejszym zabytkiem we wsi są ruiny zamku z końca XIV wieku. Budowla przez lata zmieniała swoje funkcje. Była między innymi kościołem i zborem braci polskich. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie naszą galerię!

Bydlin jest jedną z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś była miastem

Bydlin to wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Klucze, której dzieje sięgają głębokiego średniowiecza. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi już z 1120 roku. W 1388 roku wieś była własnością rycerza Niemierzy herbu Strzała, znanego w dokumentach jako Nemerze de Bidlin. Kluczowym momentem w historii miejscowości było nadanie jej praw miejskich, co nastąpiło przed 1404 rokiem. Bydlin funkcjonował jako miasto przez ponad sto lat, jednak po roku 1530, w nieznanych okolicznościach, utracił ten status. W 1595 roku, już jako wieś, należał do powiatu proszowskiego w województwie krakowskim i był własnością wojewody krakowskiego Mikołaja Firleja.

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Centralnym punktem historii Bydlina jest zamek, o którym pierwsze źródła wspominają w 1400 roku. Pierwotnie była to potężna, trzykondygnacyjna budowla obronna, otoczona wałami, a później murem. Na przestrzeni wieków zamek przechodził niezwykłe transformacje. Ród Bonerów przebudował go na kościół katolicki. Następnie, w latach 1570-1571, Jan Firlej, będący zwolennikiem reformacji, zamienił budowlę w zbór braci polskich. Jego syn, Mikołaj Firlej, w 1594 roku przywrócił zamkowi funkcję sakralną, nadając mu wezwanie Świętego Krzyża.

Kres świetności budowli przyniósł potop szwedzki. W 1655 roku zamek został spalony przez Szwedów. Mimo że odbudowano go 80 lat później, w XVIII wieku był wielokrotnie niszczony i grabiony. Pod koniec stulecia został ostatecznie opuszczony i popadł w ruinę.

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