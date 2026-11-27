Turnus w sanatorium to nie zawsze odpoczynek

Choć mogłoby się wydawać, że wyjazd do sanatorium to tylko i wyłącznie odpoczynek, to nic bardziej mylnego. Nie każdy ma tyle szczęście, a za dużo nie miała go kuracjuszka, która jakiś czas temu opowiedziała swoją historię na facebookowej grupie "Sanatoria - prywatne i z NFZ, turnusy rehabilitacyjne wszystkie informacje". Kobieta podzieliła się z innymi internautami przeżyciami i szybko wywołała dyskuję.

Trafiła na pokój wieloosobowy. Dziś załuje

Kuracjuszka miała trafić do pokoju wieloosobowego - więc dzieliła go z innymi kuracjuszkami. Z jednej strony może się wydawać, że to coś przyjemnego - zawsze mieć się do kogo odezwać, spędzać czas razem. Niestety taki scenariusz nie zawsze ma miejsce. Bohaterka całej historii wspominała, że jej współlokatorki wręcz żerowały na niej, a w zasadzie na jej sprzęcie.

Współlokatorki żerowały na kuracjuszce

W pokoju szybko pojawił się bowiem temat telewizora. W sanatorium za możliwość korzystania z odbiornika trzeba było zapłacić dodatkowe 100 zł za cały turnus. Kuracjuszka postanowiła zrezygnować z tej opcji i zabrała ze sobą własny sprzęt, na którym mogła oglądać seriale za pośrednictwem platform streamingowych. Nie przypuszczała jednak, że zainteresują się nim również jej współlokatorki.

Jak opisywała, kobiety chętnie korzystały z jej urządzenia i oglądały na nim tureckie seriale. Problem polegał na tym, że nie proponowały niczego w zamian. Pani Małgorzata poczuła się wykorzystywana i właśnie w ten sposób opisała zachowanie swoich towarzyszek z pokoju.

To był błąd. Moje koleżanki żerowały na mnie. Na moim sprzęcie oglądały tureckie seriale. Za darmochę. Nawet kawy nie postawiły. (Nie pijam kawy) Ale co tam - relacjonowała na facebooku.

Nie tylko telewizor. Poszło również o wspólne wyjścia

Na tym jednak nie kończyły się nieporozumienia. Kuracjuszki chciały również wspólnie spędzać wieczory i wybierać się na potańcówki. Tutaj także pojawił się problem, tym razem dotyczący pieniędzy. Wejście na dancing kosztowało 8 zł, a współlokatorki nie chciały płacić za bilety. Jak wynika z relacji kobiety, zdarzało się nawet, że były wypraszane z powodu braku opłaty.