Łomnica-Zdrój. Małopolskie uzdrowisko, które odrodziło się po tragediach

Województwo małopolskie słynie z miejscowości uzdrowiskowych. Jedną z nich jest Łomnica-Zdrój, leżąca w gminie Piwniczna-Zdrój. Wieś ta zamieszkiwana przez niespełna 2 tys. osób może pochwalić się wyjątkową historią, bowiem jej lokacja nastąpiła wcześniej niż w przypadku Piwnicznej (1348 r.). Mowa o tzw. Starej Łomnicy. Nową Łomnicę lokowano w 1570 roku. Obie miejscowości do czasów rozbiorowych pozostawały częścią dóbr królewskich, będąc w mocy administracyjnej starostów sądeckich. Co ciekawe, Łomnica-Zdrój była wsią graniczną zamieszkiwaną przez ludność polską. Od Wierchomli rozciągały się już tereny zamieszkane przez Łemków. Przez wieki istnienia Łomnica-Zdrój była świadkiem wielu wydarzeń historycznych, takich jak bitwa polskiego rycerstwa stoczona w 1410 roku z wojskami Zygmunta Luksemburczyka, które łupiły Małopolskę. W wiekach późniejszych dzisiejsza Łomnica-Zdrój dwukrotnie całkowicie wymierała, najprawdopodobniej z powodu epidemii lub głodu. W wyniku perturbacji historycznych Łomnica już w 1770 roku znalazła się pod panowaniem austriackim. Jej prężny rozwój jako uzdrowiska Łomnica-Zdrój nastąpił w 1910 roku, kiedy rozpoczęto wykorzystywanie tamtejszych źródeł wody mineralnej. Po I wojnie światowej utworzono tam dom kąpielowy i małe łazienki, zniszczone przez powódź w 1939 roku.

W galerii poniżej możecie już teraz poznać piękno małopolskiego uzdrowiska Łomnica-Zdrój. Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości Wiktora Barona. Fot. Wiktor Baron - Fotografia Krajobrazowa i Nieruchomości | Warsztaty Fotograficzne | Usługi Fotograficzne.

19

Małopolskie uzdrowisko Łomnica-Zdrój. Jakie skrywa atrakcje?

Łomnica-Zdrój to nie tylko bogata historia, ale przede wszystkim świetna lokalizacja. Miejscowość uzdrowiskowa leży bowiem w Beskidzie Sądeckim, wzdłuż potoku Łomniczanka. Łomnicę-Zdrój otaczają szczyty górskie, takie jak Kicarz (704 m n.p.m.), Groń (641 m n.p.m.) czy Drapa (803 m n.p.m.). Z Łomnicy w szybkim czasie dotrzemy do wielu atrakcyjnych turystycznie miejsc, takich jak ośrodki narciarskie (Sucha Dolina, Stacja Narciarska „Kokuszka”, Stacja Narciarska „Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla”).

Łomnica-Zdrój to również miejsce idealne dla osób uwielbiających piesze wędrówki. Jak podaje oficjalny portal turystyczny województwa małopolskiego, Visitmalopolska.pl, można skorzystać tam ze szlaków na Kicarz, Łabowską Halę, Parchowatkę czy Czarci Wierch.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Quiz. Kultowe miejsca w Małopolsce. Rozpoznasz je na zdjęciach? Pytanie 1 z 9 1. Na tym zdjęciu widzimy: Kopalnię Soli Wieliczka szyb naftowy w Gorlicach podziemia Rynku Głównego w Krakowie Następne pytanie

Odkryj Małopolskę - Krynica

Naturalne źródła mineralne – jakie wody leczą w Łomnicy-Zdroju?

Jednym z największych skarbów Łomnicy-Zdroju są jej naturalne wody mineralne. Na terenie miejscowości znajduje się aż 11 źródeł, a tutejsze wody to w większości tzw. szczawy, czyli lekko gazowane wody kwaśne, bogate w cenne dla zdrowia składniki. Choć infrastruktura uzdrowiskowa z początku XX wieku została zniszczona przez powódź i nigdy jej nie odbudowano w dawnej skali, walory lecznicze wód wciąż przyciągają turystów.

Do najpopularniejszych ujęć należy Zdrój Stefan, którego woda ma charakter wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowy. Czerpać można również z ujęcia Łomniczanka. Charakterystyczny, pomarańczowy osad, który można zauważyć w pobliżu źródeł, pochodzi od związków żelaza i jest zjawiskiem w pełni naturalnym, świadczącym o bogactwie mineralnym miejscowych wód.

Uzdrowiskowy mikroklimat i jego walory zdrowotne

Położenie Łomnicy-Zdroju w dolinie potoku Łomniczanka, w otoczeniu zalesionych wzniesień Beskidu Sądeckiego, tworzy unikalny, łagodny mikroklimat. Górskie szczyty skutecznie osłaniają miejscowość przed silnymi wiatrami, a obfitość lasów gwarantuje czyste powietrze. Takie warunki sprzyjają naturalnej regeneracji organizmu i odprężeniu.

W przeciwieństwie do gwarnych, przepełnionych kurortów, Łomnica-Zdrój oferuje ciszę i spokój, które są kluczowe dla odnowy sił witalnych i odpoczynku psychicznego. Kontakt z dziewiczą przyrodą, kojący szum potoku i wyjątkowe walory klimatyczne sprawiają, że pobyt tutaj staje się prawdziwą terapią dla ciała i ducha.

Wodospady, jaskinie i wulkaniczne mofety – niezwykłe zjawiska przyrodnicze

Okolice Łomnicy-Zdroju obfitują w niezwykłe atrakcje przyrodnicze, które urozmaicają pobyt w uzdrowisku. Na potoku Łomniczanka i jego dopływach zlokalizowanych jest aż siedem naturalnych wodospadów, z których najwyższy osiąga ponad pięć metrów wysokości. Miłośnicy geologii mogą z kolei wybrać się na szczyt Wierchu nad Kamieniem, gdzie znajduje się dziewięć niewielkich jaskiń, w większości o długości kilku metrów.

Najbardziej unikatowym zjawiskiem są jednak wulkaniczne mofety. To miejsca, z których wydobywa się dwutlenek węgla pochodzenia wulkanicznego o temperaturze poniżej 100°C. Te rzadko spotykane w Polsce wyziewy gazów stanowią dowód na dawną aktywność geologiczną tego terenu i są jedną z największych ciekawostek przyrodniczych całego regionu.

Nowe horyzonty w terapiach uzdrowiskowych: elektropeloterapia i jej potencjał

W kontekście bogactwa naturalnych źródeł leczniczych, takich jak te dostępne w Łomnicy-Zdroju, warto zwrócić uwagę na dynamicznie rozwijające się obszary współczesnej medycyny uzdrowiskowej. Jednym z nich jest elektropeloterapia – innowacyjne podejście łączące tradycyjne metody leczenia, takie jak peloterapia (terapia z użyciem leczniczych błot i glinek), z zaawansowaną elektroterapią. Peloterapia, ceniona od wieków za swoje właściwości w leczeniu schorzeń skóry i reumatycznych, wykorzystuje ciepło i minerały zawarte w peloidach. Z kolei elektroterapia, znana ze swojej skuteczności w redukcji bólu, regeneracji tkanek i poprawie funkcji nerwowo-mięśniowych, oferuje również techniki takie jak jonoforeza, która za pomocą delikatnych prądów elektrycznych ułatwia przenikanie substancji aktywnych przez skórę. Badania wskazują, że morskie terapie, w tym talasoterapia z użyciem bogatych w magnez soli z Morza Martwego, również wykazują znaczące korzyści dla poprawy funkcji bariery skórnej i działania przeciwzapalnego, co jest zbieżne z prozdrowotnymi właściwościami wód mineralnych obecnych w uzdrowiskach.

Połączenie tych metod w ramach elektropeloterapii otwiera nowe perspektywy dla pacjentów. Idea polega na tym, że ciepło z peloidów może zwiększać przepuszczalność skóry, podczas gdy jonoforeza aktywnie "wpycha" cenne jony i związki mineralne głębiej w tkanki. Taka synergia ma potencjał do znacznego wzmocnienia efektów terapeutycznych w przypadku schorzeń dermatologicznych i reumatycznych, oferując bardziej ukierunkowane i efektywne leczenie. Choć indywidualne korzyści peloterapii i elektroterapii są dobrze udokumentowane, sama elektropeloterapia jako zintegrowana metoda jest wciąż na wczesnym etapie badań, zwłaszcza w zastosowaniach na ludziach. Niemniej jednak, perspektywa wykorzystania naturalnego bogactwa mineralnego (takiego jak obecne w Łomnicy-Zdroju wody wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe) w połączeniu z precyzyjnymi metodami elektroterapeutycznymi stanowi obiecujący kierunek rozwoju dla przyszłości medycyny uzdrowiskowej.

Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja: 15.11.2024 r.