Imprezowy weekend z ESKA Summer City w Małopolsce. Skuś się na lato pełne emocji!

Piątkowy Relaks i Wodne Szaleństwo w Termach Bania

Jak co tydzień, w piątek, 24 lipca, sercem letniej rozrywki będą Termy Bania w Białce Tatrzańskiej. To idealne miejsce, by połączyć odprężenie w basenach termalnych z widokiem na majestatyczne góry z energiczną zabawą. Na uczestników czekają cotygodniowe spotkania pełne muzyki, angażujących konkursów z atrakcyjnymi nagrodami oraz wakacyjnych gadżetów, które z pewnością umilą pobyt. Termy Bania to synonim wodnego szaleństwa i relaksu, a obecność ekipy Radia ESKA gwarantuje wyjątkową, wakacyjną atmosferę przez całe lato. Jeśli planujecie wypoczynek na Podhalu, koniecznie zajrzyjcie do Białki Tatrzańskiej!

Górska Przygoda na Jaworzynie Krynickiej w sobotę

W sobotę, 25 lipca, ESKA Summer City przenosi się w malownicze Beskidy - na szczyt Jaworzyny Krynickiej. To propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku w górskim krajobrazie. Na miejsce można wygodnie wjechać koleją gondolową, która w okresie letnim kursuje w godzinach 9-17 i oferuje niezapomniane widoki. Na szczycie na odwiedzających czekać będzie moc gier, konkursów z fantastycznymi gadżetami do rozdania, a także platforma widokowa, restauracja oraz liczne ścieżki rowerowe i piesze, idealne do odkrywania uroków górskiej natury.

Piłkarskie Emocje i Rodzinna Strefa w Niecieczy już w niedzielę

Niedziela, 26 lipca, to gratka dla fanów piłki nożnej i rodzinnych rozrywek. Na stadionie w Niecieczy Bruk-Bet Termalica podejmie Ruch Chorzów w ramach inauguracji nowego sezonu. I chociaż pierwszy gwizdek zabrzmi o 14:30, to piłkarskie święto rozpocznie się znacznie wcześniej! Już od godziny 11:00 działać będzie Piłkarska Strefa Rodzinna przy Klubie Kibica, gdzie na całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji: dmuchańce, turniej umiejętności piłkarskich, kreatywne malowanie słoni, wirtualne rozgrywki FIFA na telebimie, konkursy z nagrodami oraz strefa gastronomiczna. Nie zabraknie również spotkania z piłkarzami i klubową maskotką – Kostkiem. O wyjątkową atmosferę zadba Ekipa Radia ESKA Summer City. Bilety na mecz dostępne są online oraz w kasach stadionu.

Rodzinny Festiwal Aktywności

Tego samego dnia, w niedzielę 26 lipca, w Igołomi odbędzie się wyjątkowy Rodzinny Festiwal Aktywności z okazji 5. urodzin stowarzyszenia KS Wiarusy Igołomia. To wydarzenie stworzone z myślą o wszystkich mieszkańcach Małopolski - od dzieci po seniorów. Teren festiwalu zostanie podzielony na różnorodne strefy tematyczne, gwarantując rozrywkę dla każdego: Strefa Aktywnej Rodziny dla miłośników sportu, Strefa Tradycji i Talentów z regionalnymi występami, Małopolska od Kuchni z warsztatami i smakami regionu, Zielona Przyszłość z ekologicznymi warsztatami, Strefa Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz raj dla najmłodszych - Bezpieczny Start i Strefa Zabawy z beztroskimi animacjami.

Niezależnie od tego, czy szukasz relaksu, sportowych emocji, górskich przygód czy wszechstronnej rodzinnej zabawy, Małopolska oferuje coś wyjątkowego na ten lipcowy weekend. Zaplanuj swój czas i dołącz do letniego szaleństwa!