To jedna z najmniejszych wsi w woj. małopolskim. Zachwyca piękną cerkwią z listy UNESCO [GALERIA]

Krystian Janik
2026-03-30 15:25

Małopolska słynie z niezwykle pięknych małych miejscowości. Jedną z najpiękniejszych wsi są Owczary, położone w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa, zamieszkiwane przez niespełna 250 osób. Do 10 lipca 1948 roku wieś nosiła poniemiecką nazwę Rychwałd, od niemieckiego słowa Reichwald, oznaczającego bogaty las, wielki szmat lasów. W Owczarach znajduje się jedna z najpiękniejszych cerkwi wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak wygląda ta wyjątkowa miejscowość? Zobaczcie naszą galerię!

Owczary są jedną z najbardziej urokliwych miejscowości w Małopolsce. Pierwotnie była to wieś niemiecka. W wiekach dawnych występowała pod różnymi nazwami: Reichwald (1404), Richwald (1404), de Richwald (1426) oraz Richwald (1581). Dopiero po drugiej wojnie światowej Komisja Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej (KUNM) nadała jej urzędowo nazwę Owczary. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Po reformie trafiła do Małopolski, do powiatu gorlickiego. Jej integralnymi miejscowościami są: Dół, Góra i Kozylów.

Najsłynniejszym zabytkiem w Owczarach jest Cerkiew Opieki Matki Bożej, parafialna cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1653 roku, która pełni obecnie również funkcję kościoła filialnego parafii rzymskokatolickiej w Sękowej. Jest jedną z najstarszych cerkwi łemkowskich. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. Zabytkowa budowla jest również częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Galeria zdjęć 24
Kraków Radio ESKA Google News
Jarmark Świętego Józefa w Krakowie
najciekawsze wsie
województwo małopolskie
zabytki
Małopolska
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce
wieś
UNESCO zabytki w Małopolsce
lista UNESCO
lista światowego dziedzictwa UNESCO