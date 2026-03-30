To niewielka wieś w Małopolsce. Znajduje się w niej najpiękniejsza cerkiew z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Owczary są jedną z najbardziej urokliwych miejscowości w Małopolsce. Pierwotnie była to wieś niemiecka. W wiekach dawnych występowała pod różnymi nazwami: Reichwald (1404), Richwald (1404), de Richwald (1426) oraz Richwald (1581). Dopiero po drugiej wojnie światowej Komisja Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej (KUNM) nadała jej urzędowo nazwę Owczary. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Po reformie trafiła do Małopolski, do powiatu gorlickiego. Jej integralnymi miejscowościami są: Dół, Góra i Kozylów.

Najsłynniejszym zabytkiem w Owczarach jest Cerkiew Opieki Matki Bożej, parafialna cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1653 roku, która pełni obecnie również funkcję kościoła filialnego parafii rzymskokatolickiej w Sękowej. Jest jedną z najstarszych cerkwi łemkowskich. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. Zabytkowa budowla jest również częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wyglądają Owczary, jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim

24