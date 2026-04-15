Alwernia to jedno z najciekawszych miast w Małopolsce. Zostało założone przez pielgrzyma

Alwernia jest jednym z najpiękniejszych miast w województwie małopolskim. Jest położone w powiecie chrzanowskim, w gminie miejsko-wiejskiej Alwernia, której jest siedzibą. Znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, nad rzeką Regulką. Od Krakowa, stolicy Małopolski, dzieli ją niespełna 35 kilometrów. W mieście mieszka, jak wynika z danych GUS, 3260 osób. Zajmuje powierzchnię 8,88 kilometrów kwadratowych.

Nazwa miejscowości pochodzi od góry La Verna (łac. Alvernia) w Toskanii, gdzie św. Franciszek otrzymał stygmaty. Właśnie to miejsce zainspirowało kasztelana wojnickiego Krzysztofa Korycińskiego, herbu Topór, właściciela Poręby Żegoty, do założenia Alwerni. Stało się to po jego pielgrzymce do Włoch, podczas której odwiedził wiele świętych miejsc, docierając między innymi do Asyżu, a następnie do pustelni włoskiej zwanej Alverno, położonej nad rzeką Arno w Toskanii. Wówczas dostrzegł, że tamtejsze rejony przypominają jego dobra. Po powrocie do Poręby w 1616 roku postanowił ofiarować miejscowym bernardynom zalesioną górę Podskale, mieszcząca się w zachodniej części wsi. Na wzgórzu ufundował klasztor i kościół, a za wzorzec posłużyła mu włoska pustelnia.

W Alwerni znajduje się wiele niezwykle pięknych obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Są to: zespół architektoniczno-przestrzenny miejscowości w postaci kompleksu klasztornego i układu przestrzennego miejscowości; zespół klasztorny bernardynów: kościół pw. Stygmatów św. Franciszka, klasztor, ogrodzenie z bramą; założenie klasztorne OO. Bernardynów: dom opata, stajnia-stodoła, stajnia-wozownia, studnia, altana, ogród, mur ogrodzeniowy, kaplica św. Floriana z drzewostanem; dom drewniany z 1823 roku przy Rynku nr 15 (przed przeniesieniem do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego) oraz dom drewniany z ogrodem z 1791 roku przy Rynku 24.

