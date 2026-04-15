Kiedyś było wsią, której mieszkańcy służyli księżom z Krakowa. To jedno z najpiękniejszych miast w województwie małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
2026-04-15 12:07

Świątniki Górne, niewielkie miasto położone zaledwie 18 kilometrów od Krakowa, prawa miejskie uzyskały dopiero w 1997 roku. Mimo że kiedyś były wsią, ich historia od samego początku w XI wieku jest nierozerwalnie związana ze stolicą Małopolski. Jako osada należąca do kapituły katedry krakowskiej, jej mieszkańcy byli zobowiązani do służby na rzecz duchowieństwa. Dziś, według danych GUS, na powierzchni 4,4 km kw. mieszka tam 2408 osób. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Świątniki Górne to jedno z najmniejszych miast w województwie małopolskim. Znajdują się w powiecie krakowskim, w gminie miejsko-wiejskiej Świątniki Górne, której są siedzibą. Prawa miejskie uzyskały w 1997 roku roku. W latach 1975-1998 należały administracyjnie do województwa krakowskiego. To wyjątkowo urokliwe miasto jest położone na Pogórzu Wielickim i stanowi lokalny ośrodek usługowy, którym jest drobny przemysł metalowy. Jest znane z rzemiosła ślusarskiego. Miejscowi zajmują się nie tylko produkcją kłódek, ale również artystycznych wyrobów ślusarskich.

Najciekawszym zabytkiem w Światnikach Górnych jest rzymskokatolicki kościół św. Stanisława mieszczący się przy ulicy księdza Stanisława Koniecznego. Budynek wraz z otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Pierwsze wzmianki o Świątnikach Górnych pochodzą z XI wieku. Wówczas były one osadą służebną, będącą własnością kapituły katedry krakowskiej. Jej wybrani mieszkańcy byli zobowiązani do służby w katedrze w Krakowie. Do ich zadań należała przede wszystkim służba kościelna, w tym pilnowanie porządku w świątyni, dzwonienie dzwonem Zygmunta w wyznaczonym przez duchownych czasie czy oprowadzanie zwiedzających po katedrze i kryptach. Pierwszy zachowany zapis o Świątnikach Górnych znajduje się w dziele Liber beneficiorum XV-wiecznego kronikarza Jana Długosza. Wspomina on o podziale ówczesnej wsi na dwanaście gospodarstw, mających obowiązek służebny, który jednocześnie dawał zwolnienie od pańszczyzny oraz przebiegu granic.

