To jedno z najmniejszych miast w woj. małopolskim. Jedna decyzja papieża zdecydowała o jego sławie [GALERIA]

Zakliczyn jest najmniejszym (obok Koszyc w powiecie proszowickim i Książa Wielkiego w powiecie miechowskim) miastem w Małopolsce. Znajduje się w powiecie tarnowskim, we wschodniej części województwa małopolskiego. Jego powierzchnia wynosi zaledwie 4 kilometry kwadratowe, a zamieszkuje go, jak podają statystyki GUS, zaledwie 1583 mieszkańców. Pierwszą wzmiankę o Zakliczynie można znaleźć u Jana Długosza, XV-wiecznego kronikarza, twórcy dzieła „Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. W XVII wieku miasto zyskało rozgłos za sprawą papieża Grzegorza XV, który pozwolił franciszkanom reformatom na osiedlenie się w Polsce. Jak wygląda najmniejsze miasto w Małopolsce? Zobaczcie naszą galerię!