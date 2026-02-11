To jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Jest też jedynym takim uzdrowiskiem w Polsce

Rabka-Zdrój to jedno z najpiękniejszych uzdrowisk w Małopolsce. To też jedyne miasto w Polsce z tytułem „Miasta Dzieci Świata”

Historia Rabki nierozerwalnie wiąże się z solą. Pierwsze wzmianki o istnieniu na tych terenach źródeł solankowych pochodzą już z 1254 roku, kiedy to w dokumentach cystersów odnotowano miejsce o nazwie „Sal in Rabschyca”. Przez wieki wydobycie soli było jednym z głównych zajęć mieszkańców, jednak prawdziwy przełom nastąpił w XIX wieku.

W 1858 roku chemik Fryderyk Skobel przeprowadził szczegółową analizę chemiczną rabczańskich solanek, potwierdzając ich wyjątkowe właściwości lecznicze. To odkrycie stało się kamieniem węgielnym dla przyszłego uzdrowiska. Już w 1864 roku, z inicjatywy Juliana Zubrzyckiego, otwarto pierwszy zakład leczniczy, co zapoczątkowało dynamiczny rozwój Rabki jako kurortu. Szczególną sławę zyskała pod koniec XIX wieku, gdy powstał tu pierwszy w Polsce zakład leczenia gruźlicy u dzieci, co na zawsze zdefiniowało jej charakter.

Wyjątkowa specjalizacja w leczeniu chorób układu oddechowego i krążenia u najmłodszych pacjentów sprawiła, że Rabka zyskała ogólnopolską sławę. Ukoronowaniem tej wieloletniej tradycji było przyznanie jej w 1996 roku przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu oficjalnego tytułu „Miasta Dzieci Świata”. To jedyny taki przypadek w Polsce. O tym niezwykłym wyróżnieniu przypomina dziś między innymi Muzeum Orderu Uśmiechu oraz słynny Teatr Lalek „Rabcio”, który od dekad bawi kolejne pokolenia małych widzów.

Spacerując po Rabce-Zdroju, można natknąć się na prawdziwe perły architektury. Najcenniejszym zabytkiem jest bez wątpienia drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny, wzniesiony w pierwszej połowie XVII wieku. Dziś w jego zabytkowych wnętrzach mieści się Muzeum im. Władysława Orkana, prezentujące kulturę ludową regionu.

Charakter uzdrowiska podkreślają również liczne drewniane wille i pensjonaty z przełomu XIX i XX wieku, zbudowane w stylu szwajcarskim i tyrolskim. Budynki te, wraz z historycznym dworcem kolejowym z końca XIX wieku oraz rozległym Parkiem Zdrojowym z nowoczesną tężnią solankową, tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca, łącząc w sobie historię z funkcją leczniczą.

