To jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Jest też jedynym takim uzdrowiskiem w Polsce [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-02-11 4:20

Usytuowana w sercu Beskidów Rabka-Zdrój to nie tylko malownicze uzdrowisko, lecz także miasto z bogatą historią, które prawa miejskie uzyskało w 1953 roku. Znane z leczniczych solanek i unikalnego mikroklimatu, od dawna przyciąga kuracjuszy, a jego specjalizacja w leczeniu dzieci przyniosła mu wyjątkowy tytuł. Jak wygląda to miejsce? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Rabka-Zdrój to jedno z najpiękniejszych uzdrowisk w Małopolsce. To też jedyne miasto w Polsce z tytułem „Miasta Dzieci Świata”

Historia Rabki nierozerwalnie wiąże się z solą. Pierwsze wzmianki o istnieniu na tych terenach źródeł solankowych pochodzą już z 1254 roku, kiedy to w dokumentach cystersów odnotowano miejsce o nazwie „Sal in Rabschyca”. Przez wieki wydobycie soli było jednym z głównych zajęć mieszkańców, jednak prawdziwy przełom nastąpił w XIX wieku.

W 1858 roku chemik Fryderyk Skobel przeprowadził szczegółową analizę chemiczną rabczańskich solanek, potwierdzając ich wyjątkowe właściwości lecznicze. To odkrycie stało się kamieniem węgielnym dla przyszłego uzdrowiska. Już w 1864 roku, z inicjatywy Juliana Zubrzyckiego, otwarto pierwszy zakład leczniczy, co zapoczątkowało dynamiczny rozwój Rabki jako kurortu. Szczególną sławę zyskała pod koniec XIX wieku, gdy powstał tu pierwszy w Polsce zakład leczenia gruźlicy u dzieci, co na zawsze zdefiniowało jej charakter.

Wyjątkowa specjalizacja w leczeniu chorób układu oddechowego i krążenia u najmłodszych pacjentów sprawiła, że Rabka zyskała ogólnopolską sławę. Ukoronowaniem tej wieloletniej tradycji było przyznanie jej w 1996 roku przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu oficjalnego tytułu „Miasta Dzieci Świata”. To jedyny taki przypadek w Polsce. O tym niezwykłym wyróżnieniu przypomina dziś między innymi Muzeum Orderu Uśmiechu oraz słynny Teatr Lalek „Rabcio”, który od dekad bawi kolejne pokolenia małych widzów.

Polecany artykuł:

To miasto w województwie małopolskim ma jeden z najpiękniejszych rynków. Kiedyś…

Spacerując po Rabce-Zdroju, można natknąć się na prawdziwe perły architektury. Najcenniejszym zabytkiem jest bez wątpienia drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny, wzniesiony w pierwszej połowie XVII wieku. Dziś w jego zabytkowych wnętrzach mieści się Muzeum im. Władysława Orkana, prezentujące kulturę ludową regionu.

Charakter uzdrowiska podkreślają również liczne drewniane wille i pensjonaty z przełomu XIX i XX wieku, zbudowane w stylu szwajcarskim i tyrolskim. Budynki te, wraz z historycznym dworcem kolejowym z końca XIX wieku oraz rozległym Parkiem Zdrojowym z nowoczesną tężnią solankową, tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca, łącząc w sobie historię z funkcją leczniczą.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Tak wygląda Rabka-Zdrój, jedno z najsławniejszych uzdrowisk w Małopolsce [GALERIA]

To jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Jest też jedynym takim uzdrowiskiem w Polsce
Galeria zdjęć 18
Kraków Radio ESKA Google News
Bracia Filipek pieką dla Krakowian pyszne pączki
Playlista Osobista
Nowe single The Black Keys i Young The Giant oraz pożegnanie Brada Arnolda. PLAYLISTA OSOBISTA
Playlista Osobista
Mediateka.pl
województwo małopolskie
podróże
Małopolska
małopolskie
Miasto
turystyka