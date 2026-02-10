To miasto w Małopolsce ma jeden z najpiękniejszych rynków. Leży w sąsiedztwie Krakowa, jeszcze w PRL-u było wsią

Sułkowice to jedno z najciekawszych miast w Małopolsce. Zachwyca pięknym rynkiem

Historia Sułkowic sięga średniowiecza, a pierwsze pisemne wzmianki o osadzie pojawiają się już w XII i XIII wieku. Przez stulecia, od 1410 roku, miejscowość stanowiła część dóbr należących do starostwa lanckorońskiego. Początkowo mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem, jednak prawdziwą sławę i rozwój przyniosło im kowalstwo. Rozwojowi rzemiosła sprzyjały lokalne zasoby naturalne – obfitość lasów dostarczających drewna oraz złoża rudy darniowej, z której wytapiano żelazo.

Z czasem fach sułkowickich rzemieślników zyskał ogromne uznanie. W szczytowym okresie, w drugiej połowie XIX wieku, w Sułkowicach pracowało nawet tysiąc mistrzów tego fachu, a ich wyroby cieszyły się renomą w całym kraju. W międzyczasie miejscowość zmieniała właścicieli – pod koniec XVIII wieku została zakupiona przez księżną Franciszkę z Krasińskich, a później przeszła w ręce arcyksiążąt z rodu Habsburgów.

XX wiek przyniósł Sułkowicom zarówno tragiczne, jak i przełomowe momenty. Okres II wojny światowej naznaczony był pacyfikacją z 1943 roku, podczas której Niemcy zamordowali 26 mieszkańców. Działalność w ruchu oporu została po latach doceniona – w 1977 roku miasto uhonorowano Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy. Ważnym krokiem w nowożytnej historii było nadanie Sułkowicom praw miejskich w 1969 roku, co otworzyło nowy rozdział w ich rozwoju.

Dziś Sułkowice, położone malowniczo wśród wzgórz Pogórza Wielickiego i Beskidu Makowskiego, są spokojnym miastem, które wciąż pielęgnuje pamięć o swojej przeszłości. Spacerując po mieście, warto zwrócić uwagę na zabytki świadczące o jego bogatej historii. Do najważniejszych należą:

Zabytkowe ogrodzenie kościoła parafialnego wraz z kapliczkami oraz figurami świętych Jana Nepomucena i Floriana przy wejściu.

Kaplica pw. św. Zofii z początku XIX wieku, otoczona zabytkowym drzewostanem.

Budynek dawnej synagogi, przypominający o wielokulturowej historii regionu.

Sułkowice to doskonały przykład miejsca, gdzie historia rzemiosła łączy się z pięknem małopolskiego krajobrazu, tworząc unikalny charakter miasta zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wyglądają Sułkowice, jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce [GALERIA]

12

Najstarsza ruchoma szopka w Krakowie