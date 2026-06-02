To najpiękniejsze średniowieczne miasto w woj. małopolskim. Zachwycał się nim Stanisław Wyspiański [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-06-02 14:22

Położona w malowniczej dolinie rzeki Białej Bobowa to prawdziwa perła województwa małopolskiego. Miasto, którego historia sięga XIV wieku, zachwyca bogactwem zabytków, wielokulturowym dziedzictwem i unikatową tradycją rzemieślniczą. To właśnie tutaj po inspiracje przyjeżdżał sam Stanisław Wyspiański. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Bobowa to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Inspirowało Stanisława Wyspiańskiego

Historia Bobowej jest nierozerwalnie związana z postacią króla Kazimierza Wielkiego. To on w 1339 roku wydał dokument, w którym po raz pierwszy pojawia się wzmianka o miejscowości, a jeszcze w tym samym roku dokonał jej lokacji na prawie magdeburskim. Początkowo będąc własnością królewską, miasto z biegiem lat przechodziło w ręce znamienitych rodów szlacheckich, w tym Jordanów i Bibersteinów. Choć w 1934 roku Bobowa utraciła prawa miejskie, odzyskała je 1 stycznia 2009 roku, co potwierdziło jej historyczne znaczenie.

Bobowa może poszczycić się niezwykle cennymi zabytkami, które świadczą o jej bogatej przeszłości. Jednym z najważniejszych jest gotycki kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, którego budowę rozpoczęto jeszcze w XIV wieku. Prawdziwym unikatem jest jednak XV-wieczny, drewniany kościół cmentarny pw. św. Zofii. Jego urok docenił Stanisław Wyspiański, który w 1889 roku odwiedził miasto, aby uwiecznić budowlę na swoich szkicach.

Miasto było również ważnym ośrodkiem kultury żydowskiej. Od 1732 roku rozwijała się tu gmina, a Bobowa stała się siedzibą słynnej na cały świat dynastii cadyków Halberstamów. Do dziś można podziwiać monumentalną synagogę z 1778 roku, uważaną za jeden z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Polsce. Świadectwem dawnej społeczności jest także XVIII-wieczny cmentarz żydowski. Uzupełnieniem krajobrazu architektonicznego jest XVII-wieczny dwór obronny, zwany potocznie „zamkiem”.

Polecany artykuł:

Niedawno było wsią, dzisiaj ma jeden z najpiękniejszych rynków w województwie. …

Bobowa jest powszechnie znana jako polska stolica koronki klockowej. Tradycje tego rzemiosła sięgają tu XVI wieku, a jego znaczenie podkreśliło utworzenie w 1899 roku Krajowej Szkoły Koronkarskiej. Kunszt lokalnych artystek podziwiać można do dziś, między innymi podczas organizowanego od 2000 roku Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej, który przyciąga do miasta miłośników tej sztuki z całego świata.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Tak wygląda Bobowa, jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce [GALERIA]

To najpiękniejsze średniowieczne miasteczko w Małopolsce. Zachwycał się nim Stanisław Wyspiański
Galeria zdjęć 16
Kraków Radio ESKA Google News
Tłusty Czwartek w Krakowie
Porachunki Osobiste
Branża turystyczna w 2026 roku. Jak zmieniają się trendy? PORACHUNKI OSOBISTE
Porachunki Osobiste
Mediateka.pl
województwo małopolskie
podróże
Małopolska
małopolskie
Miasto
turystyka