To wieś w Małopolsce, która kiedyś była miastem. Legenda głosi, że mieszkały w niej czarownice [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-09-25 9:21

Tylicz, wieś w powiecie nowosądeckim (gmina Krynica-Zdrój), jest uznawany za jedną z najpiękniejszych miejscowości Małopolski. Jego historia sięga początków XIV wieku, kiedy to posiadał jeszcze prawa miejskie. Dziś, według danych GUS, zamieszkuje go 1915 osób. Lokalnego kolorytu dodają legendy o czarownicach, które rzekomo w dawnych wiekach zamieszkiwały te tereny. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie naszą galerię!

Tylicz to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Słynie z legend o czarownicach

Tylicz jest wsią położoną w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. Znajduje się 6 kilometrów na wschód od Krynicy, na granicy dwóch mezoregionów – Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. W latach 1973-1976 istniała również gmina Tylicz. W latach 1975-1998 miejscowość należała do województwa nowosądeckiego. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XI–XIII wieku, kiedy istniała osada pod nazwą Ornawa, położona na szlaku między Polską a Węgrami. Lokacja wsi, znanej początkowo pod nazwą Miastko, miała miejsce przed 1325 rokiem. W 1363 roku Kazimierz Wielki nadał jej prawa miejskie, które straciła przed 1400 rokiem. Ponowne nadanie praw miejskich nastąpiło w 1612 i wówczas po raz pierwszy pojawiła się nazwa Tylicz. Kolejna degradacja nastąpiła przed 1934 rokiem.

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Z Tyliczem związane są legendy o zamieszkujących miejscowość czarownicach. Najgłośniejsza dotyczy prawdziwych wydarzeń z 12 kwietnia 1763 roku, kiedy Sąd Kryminalny Kresu Muszyńskiego wydał wyrok śmierci za czarostwo i bałwochwalstwo na Orynie Pawliszance. Kobieta została spalona na stosie na wzgórzu Szubienica. Według podań mieszkańcy Tylicza oskarżyli ją, że uprawia czary. Jedna z kobiet zeznała, że Oryna spojrzała na jej dziecko, a po chwili stało się ono całkiem sine, co miało świadczyć o rzuconych przez nią urokach. Ktoś inny widział ją zbierającą w letni poranek rosę na łące, co miało jej pomóc zatrzymać krowom mleko. Mówiono też, że zabrała w rękę komunię świętą i zaniosła do domu dla odprawiania czarów.

Tak wygląda Tylicz, jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

Biały pomnik Jana Pawła II w Tyliczu, w tle kamienna Golgota. O urokach tej wsi przeczytasz na Eska Kraków.
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