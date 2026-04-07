Wielkie lawiny w Tatrach w czasie świąt! TOPR ujawnia

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-04-07 18:32

W czasie świąt wielkanocnych ratownicy TOPR interweniowali wielokrotnie, spiesząc z pomocą rannym i wyczerpanym turystom. Intensywne opady śniegu spowodowały wysokie zagrożenie lawinowe, a to wymusiło zamknięcie części szlaków. Ze śmigłowca zaobserwowano w dodatku zejście wielu lawin.

Autor: Curioso.Photography/ Shutterstock

Wielkanoc w Tatrach: Lawiny i liczne interwencje TOPR

Święta w Tatrach upłynęły bez śmiertelnych ofiar, ale ratownicy mieli dużo pracy. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przeprowadziło liczne akcje, wielokrotnie wykorzystując śmigłowiec. Przedświąteczna aura przyniosła potężne opady śniegu, powiększając jego pokrywę nawet o metr. Ogłoszono czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Zablokowano dojazd do Morskiego Oka, a schronisko w Dolinie Pięciu Stawów zostało całkowicie odcięte. Ze względów bezpieczeństwa Tatrzański Park Narodowy wyłączył z ruchu część tras. 3 kwietnia, gdy warunki na to pozwoliły, przeprowadzono ewakuację osób ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów i wykonano loty patrolowe nad górami, podczas których zauważono zejście wielu potężnych lawin. Na szczęście nie stwierdzono, by ktokolwiek ucierpiał.

Sonda
Czy przed wyjściem w góry sprawdzasz komunikaty lawinowe?

Zimowe warunki w Tatrach: TOPR apeluje o ostrożność po serii wypadków

Następnego dnia sytuacja uległa lekkiej poprawie, a stopień zagrożenia lawinowego obniżono do trzeciego. Niestety, zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o wypadkach. W okolicach Grzesia interweniowano w przypadku turystki z kontuzjowanym kolanem, którą przetransportowano helikopterem do placówki medycznej. W niedzielę wielkanocną ratownicy ruszyli z pomocą mężczyźnie z urazem nogi pod Kopą Kondracką, a także do dwóch skrajnie wyczerpanych turystów zmierzających na Kasprowy Wierch. Śmigłowiec został ponadto zadysponowany do narciarza ze złamaną nogą w Kotle Goryczkowym. Poniedziałek przyniósł kolejne wezwania, w tym z okolic Kalatówek. TOPR przypomina, że w wyższych partiach Tatr panują warunki typowo zimowe i prosi o rozsądek.

