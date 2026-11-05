Tu zyskujesz więcej. M1 Kraków uruchamia nową aplikację dla klientów

Klienci znajdą w aplikacji aktualną ofertę sklepów, restauracji i usług, a także informacje o aktualnych promocjach, wydarzeniach i nowościach. Ważnym elementem będzie sekcja „Ekstra kupony”, oferująca specjalnie przygotowane dla odwiedzających M1 Kraków oferty, rabaty i benefity, dostępne wyłącznie w tym centrum. Dodatkowo na realizację będą czekały misje zakupowe. Za określone aktywności, regularne wizyty i zakupy użytkownicy będą zdobywać diamenty, które następnie będzie można wymieniać na nagrody. W ten sposób zwykła wizyta w centrum może przynieść o wiele więcej niż tylko udane zakupy.

Tu gra się o więcej

Premierze aplikacji będzie towarzyszyć gra miejska, która zachęci mieszkańców Krakowa do wspólnej zabawy. W przestrzeni miasta pojawią się mobilne ogłoszenia z kuponami do oderwania i zaproszeniami do udziału w akcji, a dodatkową atrakcją będzie postać z „nieuchwytnym” kodem QR. Ci, którym uda się go zeskanować, zyskają szansę na wygranie karty podarunkowej do centrum handlowego. Akcja będzie miała swój finał w centrum, gdzie na odwiedzających czekać będzie gigantyczny paragon z polami do gry. Po dołączeniu do programu lojalnościowego uczestnicy będą mogli wziąć udział w kolejnej rozgrywce i walczyć o nagrody.

Tu warto wracać

Najlepiej pokazuje to„Tu więcej!” – program nagradzający klientów za regularne wizyty i zakupy. Klient odwiedza regularnie centrum, robi zakupy i potwierdza je, skanując paragony w aplikacji. Kolejne wizyty przybliżają go do nagrody. Mechanizm zakłada pięć wizyt w ciągu miesiąca oraz zakupy o wartości minimum 150 zł podczas jednego pobytu w centrum. Jeśli użytkownik utrzyma wymaganą liczbę i wartość wizyt przez trzy miesiące, będzie mógł odebrać kartę podarunkową do M1 Kraków.

Dobra aplikacja powinna być użyteczna na co dzień, a nie tylko przy okazjonalnych zakupach. Dlatego połączyliśmy w niej wygodne rozwiązania z korzyściami, które rosną wraz z liczbą wizyt. Gdy klient do nas wraca, to więcej zyskuje. Warto więc zmieniać nawyki i uczynić nasze centrum stałym punktem na mapie codziennych zakupów – mówi Borysław Niźnik, dyrektor centrum handlowego M1 Kraków.

Tu paragony są zawsze pod ręką

Aplikacja pomoże również uporządkować to, co po zakupach zwykle trafia do portfela, kieszeni albo na dno torby. Paragon będzie można zeskanować i przechowywać w formie zdjęcia w telefonie, dzięki czemu historia zakupów pozostanie zawsze pod ręką.

Autor: Wygenerowane przez AI

Zapisane paragony będzie można też wykorzystywać w wybranych akcjach lojalnościowych, w tym w „Tu więcej!”.

Od sprawdzenia, co dzieje się w centrum, przez specjalne promocje i skanowanie paragonów, aż po korzystanie z benefitów i odbieranie nagród – nowa aplikacja ma sprawić, że „Tu zyskujesz więcej” będzie miało dla klientów bardzo konkretny wymiar.

Aplikację M1 Kraków można już bezpłatnie pobrać z App Store i Google Play.