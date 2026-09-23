Turystyczne eldorado w Polsce. W tych województwach turyści zostawiają miliardy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-23 15:10

Turystyka w Polsce ma się coraz lepiej, a wraz z rosnącą liczbą podróży rosną również kwoty zostawiane przez odwiedzających. Tylko w pierwszym półroczu 2026 roku turyści krajowi i zagraniczni wydali w Polsce ponad 40 mld zł. Gdzie dokładnie? Szczególnie mocno wyróżniają się trzy województwa.

Turyści zostawili w Polsce ponad 40 miliardów złotych

Z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego przytoczonych w analizie 5S Invest wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku wydatki turystów w Polsce przekroczyły 40 mld zł. To o niemal 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na wzrost wpływa zarówno ruch turystyczny, jak i wyższe ceny usług związanych z wypoczynkiem i noclegami. Co istotne, dane obejmują dopiero pierwszą połowę roku. Autorzy analizy wskazują, że jeśli dobra koniunktura utrzyma się także w kolejnych miesiącach, całoroczne wydatki turystów mogą przekroczyć 105 mld zł. Dla porównania w 2025 roku było to około 95 mld zł, w 2024 roku 86 mld zł, a w 2023 roku 78 mld zł. Przed pandemią, w 2019 roku, kwota ta nie sięgała 68 mld zł.

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Te województwa przyciągają najwięcej pieniędzy turystów

Ogromne kwoty nie rozkładają się jednak równomiernie pomiędzy poszczególne części kraju. Eksperymentalne dane GUS pozwalają sprawdzić, gdzie turyści wydają najwięcej. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie województwa, które królują na podróżniczej mapie Polski. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Miliardy złotych idą na same noclegi

Sporą część turystycznych budżetów pochłania zakwaterowanie. Według szacunków przedstawionych przez 5S Invest, opartych na danych GUS, w 2025 roku na ten cel przeznaczano około 29 proc. pieniędzy wydawanych podczas wyjazdów.

Jeżeli w 2026 roku proporcje pozostaną podobne, oznaczałoby to, że tylko do końca czerwca turyści wydali na noclegi około 12 mld zł. Według analityków w całym 2026 roku wydatki na noclegi mogą przekroczyć nawet 30 mld zł. Taki scenariusz oznaczałby rekord, ale zależy od utrzymania wysokiego popytu w drugim półroczu.

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