Turyści zostawili w Polsce ponad 40 miliardów złotych

Z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego przytoczonych w analizie 5S Invest wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku wydatki turystów w Polsce przekroczyły 40 mld zł. To o niemal 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na wzrost wpływa zarówno ruch turystyczny, jak i wyższe ceny usług związanych z wypoczynkiem i noclegami. Co istotne, dane obejmują dopiero pierwszą połowę roku. Autorzy analizy wskazują, że jeśli dobra koniunktura utrzyma się także w kolejnych miesiącach, całoroczne wydatki turystów mogą przekroczyć 105 mld zł. Dla porównania w 2025 roku było to około 95 mld zł, w 2024 roku 86 mld zł, a w 2023 roku 78 mld zł. Przed pandemią, w 2019 roku, kwota ta nie sięgała 68 mld zł.

Te województwa przyciągają najwięcej pieniędzy turystów

Ogromne kwoty nie rozkładają się jednak równomiernie pomiędzy poszczególne części kraju. Eksperymentalne dane GUS pozwalają sprawdzić, gdzie turyści wydają najwięcej. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie województwa, które królują na podróżniczej mapie Polski.

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W tych regionach turystyka to żyła złota

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Miliardy złotych idą na same noclegi

Sporą część turystycznych budżetów pochłania zakwaterowanie. Według szacunków przedstawionych przez 5S Invest, opartych na danych GUS, w 2025 roku na ten cel przeznaczano około 29 proc. pieniędzy wydawanych podczas wyjazdów.

Jeżeli w 2026 roku proporcje pozostaną podobne, oznaczałoby to, że tylko do końca czerwca turyści wydali na noclegi około 12 mld zł. Według analityków w całym 2026 roku wydatki na noclegi mogą przekroczyć nawet 30 mld zł. Taki scenariusz oznaczałby rekord, ale zależy od utrzymania wysokiego popytu w drugim półroczu.