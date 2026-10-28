Tysiące miejsc pracy w Krakowie zagrożonych. Widmo zwolnień grupowych nad pracownikami

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-28 9:56

Stan rynku pracy budzi ogromny niepokój wśród tysięcy zatrudnionych. Zwolnienia grupowe w Krakowie mogą objąć nawet ponad 4 tysiące pracowników. Fala redukcji etatów uderza bezpośrednio w sektory, które dotychczas uchodziły za najbardziej stabilne i przyszłościowe – branżę IT, finanse oraz nowoczesną księgowość.

Wejście do Powiatowego Urzędu Pracy. O zwolnieniach grupowych w Krakowie przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Wiktor Bąkiewicz/Super Express Urząd Pracy
  • Ponad 4 tysiące osób w Krakowie może stracić pracę w ramach zwolnień grupowych, głównie w branżach IT, finansowej i księgowej.
  • Przyczynami są automatyzacja procesów oraz przenoszenie części operacji do tańszych lokalizacji.
  • Mimo zapowiadanych zwolnień, stopa bezrobocia w Krakowie utrzymuje się na niskim poziomie, wynosząc niespełna 3 procent.

Obawy o rynek pracy w Krakowie. Zwolnienia grupowe grożą tysiącom pracowników

Podczas trwającego Forum Krynica, w którym uczestniczy blisko 3 tysiące osób oraz ponad 150 prelegentów, kwestie bezpieczeństwa gospodarczego i rozwoju regionalnego wysunęły się na pierwszy plan. Jednym z najważniejszych tematów stały się planowane redukcje zatrudnienia w stolicy Małopolski. Jak wskazuje TVP Kraków, pracę może stracić ponad 4 tysiące osób. Redukcje te dotyczą w głównej mierze specjalistów z sektora IT, bankowości oraz usług księgowych.

Specjaliści uspokajają jednak, że nie mamy do czynienia z nagłym i masowym wycofywaniem się globalnych korporacji z Małopolski. Kluczowym czynnikiem zmian jest przenoszenie części procesów biznesowych do tańszych lokalizacji oraz coraz powszechniejsza automatyzacja. Nowoczesne narzędzia i zaawansowane rozwiązania technologiczne zaczynają przejmować zadania, które do tej pory wykonywali ludzie. W obliczu tych transformacji regiony muszą na nowo budować swoją konkurencyjność, aby przyciągać inwestycje generujące nowoczesne i stabilne miejsca pracy.

Jakie odprawy dostaną zwalniani pracownicy? Stopa bezrobocia w Krakowie ciągle niska

Dla tysięcy osób zagrożonych utratą zatrudnienia kluczowe staje się pytanie o przysługujące im prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawcy mają bezwzględny obowiązek wcześniejszego poinformowania załogi o planowanych zwolnieniach grupowych. W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy następuje z przyczyn leżących wyłącznie po stronie firmy, zwalnianym pracownikom przysługuje odprawa finansowa. Jej ostateczna wysokość jest ściśle uzależniona od stażu pracy w danym przedsiębiorstwie oraz od aktualnych regulacji prawnych.

Mimo zapowiedzi zwolnień, stopa bezrobocia w Krakowie wynosi niespełna 3 procent, a w całej Małopolsce około 5 procent, co pozwala na umiarkowany optymizm. Pracodawcy coraz częściej poszukują u kandydatów kompetencji miękkich, takich jak samodzielność, doskonała organizacja pracy oraz umiejętność pracy zespołowej.

Sonda
Czy rynek pracy w Polsce jest w dobrym stanie?
Asfalt na Rybackiej w Gliwicach znowu jest. Co zrobi z nim rolnik z Ostropy?

ROLKI

zwolnienia grupowe
rynek pracy