Ponad 4 tysiące osób w Krakowie może stracić pracę w ramach zwolnień grupowych, głównie w branżach IT, finansowej i księgowej.

Przyczynami są automatyzacja procesów oraz przenoszenie części operacji do tańszych lokalizacji.

Mimo zapowiadanych zwolnień, stopa bezrobocia w Krakowie utrzymuje się na niskim poziomie, wynosząc niespełna 3 procent.

Obawy o rynek pracy w Krakowie. Zwolnienia grupowe grożą tysiącom pracowników

Podczas trwającego Forum Krynica, w którym uczestniczy blisko 3 tysiące osób oraz ponad 150 prelegentów, kwestie bezpieczeństwa gospodarczego i rozwoju regionalnego wysunęły się na pierwszy plan. Jednym z najważniejszych tematów stały się planowane redukcje zatrudnienia w stolicy Małopolski. Jak wskazuje TVP Kraków, pracę może stracić ponad 4 tysiące osób. Redukcje te dotyczą w głównej mierze specjalistów z sektora IT, bankowości oraz usług księgowych.

Specjaliści uspokajają jednak, że nie mamy do czynienia z nagłym i masowym wycofywaniem się globalnych korporacji z Małopolski. Kluczowym czynnikiem zmian jest przenoszenie części procesów biznesowych do tańszych lokalizacji oraz coraz powszechniejsza automatyzacja. Nowoczesne narzędzia i zaawansowane rozwiązania technologiczne zaczynają przejmować zadania, które do tej pory wykonywali ludzie. W obliczu tych transformacji regiony muszą na nowo budować swoją konkurencyjność, aby przyciągać inwestycje generujące nowoczesne i stabilne miejsca pracy.

Jakie odprawy dostaną zwalniani pracownicy? Stopa bezrobocia w Krakowie ciągle niska

Dla tysięcy osób zagrożonych utratą zatrudnienia kluczowe staje się pytanie o przysługujące im prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawcy mają bezwzględny obowiązek wcześniejszego poinformowania załogi o planowanych zwolnieniach grupowych. W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy następuje z przyczyn leżących wyłącznie po stronie firmy, zwalnianym pracownikom przysługuje odprawa finansowa. Jej ostateczna wysokość jest ściśle uzależniona od stażu pracy w danym przedsiębiorstwie oraz od aktualnych regulacji prawnych.

Mimo zapowiedzi zwolnień, stopa bezrobocia w Krakowie wynosi niespełna 3 procent, a w całej Małopolsce około 5 procent, co pozwala na umiarkowany optymizm. Pracodawcy coraz częściej poszukują u kandydatów kompetencji miękkich, takich jak samodzielność, doskonała organizacja pracy oraz umiejętność pracy zespołowej.

Sonda Czy rynek pracy w Polsce jest w dobrym stanie? tak nie nie mam zdania