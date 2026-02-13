W Kolejach Małopolskich trwa spór zbiorowy o podwyżki pensji między dwoma związkami zawodowymi a zarządem spółki. Ostatnie negocjacje nie przyniosły porozumienia.

Związkowcy domagają się 900 zł podwyżki (pierwotnie żądali 1000 zł) dla ponad 740 pracowników, podczas gdy zarząd przewoźnika proponuje 650 zł.

Spór wchodzi w etap mediacji. Związkowcy nie wykluczają dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, a w przypadku fiaska mediacji grożą strajkiem generalnym.

Pracownicy Kolei Małopolskich chcą podwyżek. Trwa spór zbiorowy

Spór zbiorowy w Kolejach Małopolskich trwa od grudnia ubiegłego roku. To właśnie wtedy dwa związki zawodowe – Związek Zawodowy Kolejarzy i Pracowników Małopolski oraz Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce – wysłały pismo do prezesa spółki, Radosława Włoszka. Jak podaje Radio Kraków, początkowo pracownicy domagali się podwyżki pensji o 1000 złotych miesięcznie.

W toku negocjacji strona społeczna złagodziła swoje stanowisko, obniżając żądania do 900 złotych podwyżki dla każdego pracownika. Zarząd Kolei Małopolskich również wykonał pewien gest, podnosząc swoją pierwotną propozycję z 550 do 650 złotych. To jednak wciąż za mało, by zadowolić związkowców. Różnica w stanowiskach wynosi obecnie 250 złotych i to właśnie ta kwota stała się kością niezgody, która doprowadziła do zerwania rozmów.

Pasażerów czeka komunikacyjny koszmar? Związkowcy mają prawo do strajku ostrzegawczego

Następnym krokiem będą mediacje z udziałem bezstronnego mediatora. To jednak wcale nie gwarantuje spokoju pasażerom. Prawo daje związkowcom możliwość zorganizowania dwugodzinnego strajku ostrzegawczego już na etapie mediacji.

Jeśli mediacje również zakończą się niepowodzeniem, scenariusz stanie się jeszcze bardziej dramatyczny. Związkowcy zapowiadają, że w takiej sytuacji rozpoczną strajk generalny, co w praktyce oznaczałoby całkowite wstrzymanie ruchu pociągów Kolei Małopolskich. Taki protest dotknąłby tysiące osób codziennie dojeżdżających do pracy i szkoły, powodując ogromne utrudnienia w całym regionie.