Wszystkich Świętych w stolicy Małopolski. Jak dawniej obchodzono to święto

Historia święta Wszystkich Świętych sięga początków VI wieku naszej ery, kiedy to zostało ono ustanowione przez papieża Bonifacego IV. Co ciekawe, i o czym nie wszyscy dziś pamiętają, pierwotnie data ta przypadała na 13 maja. Dopiero papież Grzegorz III, ponad sto lat później, przeniósł obchody na 1 listopada, co utrwaliło się w tradycji chrześcijańskiej. Na ziemiach polskich dawne obchody Wszystkich Świętych rozpoczynały się już w nocy z 31 października na 1 listopada i nosiły znamiona pradawnych obrzędów. Mowa tu o Dziadach, zwyczaju, którego nazwę spopularyzował w swojej twórczości wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz. Zgodnie z wierzeniami, w tę wyjątkową noc światy żywych i umarłych przenikały się, a dusze zmarłych powracały na ziemię. Aby zaspokoić ich potrzeby, ludzie gromadzili się na nocnych mszach, a następnie udawali się procesyjnie na cmentarze. Niesiono ze sobą pokarmy i napoje, które zostawiano na grobach, by nakarmić głodne i błąkające się dusze. Ta praktyka wynikała z głębokiego przekonania o nierozerwalnej, ponadmaterialnej relacji łączącej pokolenia żywych i zmarłych.

Przenosząc się w czasy bliższe współczesności, do okresu przedwojennego, widzimy ewolucję tych zwyczajów, choć niektóre elementy pozostały niezmienne. Nieodłączną tradycją było oczywiście oświetlanie grobów, co symbolizowało pamięć i modlitwę. Stawiano na nich świeczki lub znicze, które jednak znacznie różniły się formą od tych znanych nam dzisiaj – były często skromniejsze, wykonane z innych materiałów. Podobnie jak dziś, nieodłącznym elementem dekoracji nagrobków były kwiaty. Szczególną popularnością cieszyły się chryzantemy, które do dziś pozostają symbolem jesiennej zadumy i pamięci o zmarłych. Ważnym aspektem obchodów, zwłaszcza w kontekście historii Polski, było również oddawanie hołdu poległym. Na grobach żołnierzy i bohaterów narodowych składano wieńce, co stanowiło wyraz patriotyzmu i zbiorowej pamięci o tych, którzy oddali życie w walce o wolność.

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Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja: 27.10.2023 r.