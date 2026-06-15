Wybory prezydenta Krakowa. Kandydaci obiecują walkę z deweloperami i niższe koszty życia

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-15 4:00

W sierpniu mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta, a kampania wyborcza nabiera coraz większego tempa. Kandydaci różnych opcji zapowiadają walkę z wysokimi opłatami za życie oraz coraz większymi wpływami firm budowlanych na przestrzeń miejską. Wśród propozycji pojawiają się konkretne rozwiązania dotyczące cen mieszkań, transportu oraz sposobu zarządzania urzędem.

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Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI W prawym górnym rogu ujęto dłoń osoby, która wrzuca jasnoniebieską kartkę do przezroczystej urny wyborczej. Dłoń jest jasnej karnacji, z krótkimi paznokciami, a na nadgarstku widoczny jest fragment czarnego, materiałowego rękawa. Urna stoi na czymś, co wydaje się być szarą powierzchnią stołu, a jej wnętrze jest wypełnione licznymi, złożonymi lub częściowo złożonymi, jasnoniebieskimi kartkami. W tle, po lewej stronie obrazu, widać zamazaną sylwetkę osoby o krótkich, rudawych włosach, stojącej obok jasnej, pionowej przesłony.

Michał Drewnicki i Daria Gosek-Popiołek chcą ograniczyć wpływy deweloperów w Krakowie

Walka z firmami budowlanymi i wysokimi opłatami za życie w mieście to główne tematy, które łączą Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz Darię Gosek-Popiołek z Lewicy. Choć politycy ci pochodzą z zupełnie różnych środowisk, oboje uważają, że Kraków przestał dbać o swoich mieszkańców, a zaczął stawiać na interesy turystów i deweloperów. Michał Drewnicki podkreśla, że miasto powinno być traktowane jak wspólny dom, w którym gospodarz w pierwszej kolejności martwi się o to, czy ludzie mają co jeść i gdzie spać.

Kraków to jest nasz dom. I w normalnym domu każdy domownik jest sobie równy. Po drugie, nikt nie podkrada z tej wspólnej kasy domowej. Po trzecie, gospodarz, głowa domu, w pierwszej kolejności myśli o tym, czy domownicy mają gdzie spać, mają co jeść, mają szansę na rozwój. Tymczasem w Krakowie ta sytuacja została odwrócona. Goście, którzy do naszego domu przyjeżdżają są często lepiej traktowani i gospodarze przez ostatnie lata bardziej o to dbali, żeby goście dobrze się bawili w naszym mieście niż o domowników – powiedział radny Michał Drewnicki.

Zdaniem radnego Drewnickiego, brak jasnych zasad spowodował, że w centrum miasta niemal nie da się już normalnie żyć, a krakowianie są stamtąd wypędzani przez lobby turystyczne. Podobne zdanie ma posłanka Daria Gosek-Popiołek, która głośno pyta o to, czy Kraków to wciąż wspólnota ludzi, czy już tylko miejsce do zarabiania pieniędzy przez inwestorów.

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Jak obniżyć ceny wynajmu i koszty życia w Krakowie? Postulaty kandydatów na prezydenta

Jednym z najpoważniejszych problemów Krakowa są obecnie ogromne ceny mieszkań i bardzo drogi wynajem. Kandydatka Lewicy zapowiada szybkie zmiany w polityce mieszkaniowej i walkę z masowym wykupywaniem lokali przez wielkie firmy spoza miasta. Chce również, aby urzędnicy sprawniej remontowali miejskie pustostany i oddawali je krakowskim rodzinom. Najbardziej odważnym pomysłem jest jednak zmuszenie deweloperów do oddawania części budowanych mieszkań na rzecz miasta.

Użyję różnych narzędzi, w tym zintegrowanych planów inwestycyjnych, aby wymóc na deweloperach przekazywanie co najmniej 15% nowo wybudowanych mieszkań do zasobów mieszkaniowych. Spokojnie, nie bójcie się. Stać ich, a miasto wykorzysta te lokale, by stworzyć wreszcie prawdziwą konkurencję na rynku najmu, a tym samym obniżyć ceny dla wszystkich – zadeklarowała posłanka Daria Gosek-Popiołek.

Problem kosztów życia widzi też Michał Drewnicki, który zwraca uwagę na drożejącą komunikację miejską i ogromne korki. Zauważa on, że Kraków ma obecnie najdroższe bilety piętnastominutowe w całym kraju, co mocno uderza po kieszeniach rodziców i osób dojeżdżających do pracy. Kandydat zapowiada, że położy większy nacisk na komfort życia zwykłych ludzi zamiast skupiać się wyłącznie na wielkim biznesie.

Monika Piątkowska i Jan Hoffman ruszają do walki o urząd prezydenta Krakowa

Do wyścigu o fotel prezydenta dołączyła również Monika Piątkowska, którą wspiera Koalicja Obywatelska oraz PSL. Przedstawia się ona jako sprawna menedżerka i specjalistka, która zna urząd miasta od środka. Jej głównym celem ma być uspokojenie sytuacji w urzędzie i zajęcie się sprawami, które najbardziej męczą mieszkańców, takimi jak strefa czystego transportu czy wysokie koszty codziennego utrzymania. Piątkowska podkreśla, że chce budować miasto bez kłótni partyjnych, stawiając na współpracę z mieszkańcami.

Z kolei Jan Hoffman, który wcześniej zbierał podpisy pod wnioskiem o odwołanie poprzedniego prezydenta, zapowiada gruntowny przegląd finansów miasta. Jego zdaniem kluczowe jest to, aby najważniejsze decyzje dotyczące Krakowa zapadały na miejscu, w magistracie, a nie w biurach politycznych w Warszawie.

Naszym celem, gdy startowaliśmy z inicjatywą referendum, jednym z celów było doprowadzenie do sytuacji, w której decyzje o Krakowie, ważne dla Krakowa i w imieniu krakowian podejmowane, te podejmowane w magistracie, zapadają w Krakowie, a nie w Warszawie. [...] Jednym celem mojej kandydatury jest oczywiście to, żeby wygrać i realizować odnowienie i naprawę Krakowa. Drugim celem jest też uczestniczenie w debacie publicznej i pilnowanie, że te istotne tematy zgłaszane przez mieszkańców w referendum będą cały czas obecne – wyjaśnił bezpartyjny kandydat Jan Hoffman.

W kampanii nadal brakuje jasnej deklaracji Łukasza Gibały, który jeszcze nie ogłosił oficjalnie, czy wystartuje w wyborach. Obecny prezydent Aleksander Miszalski chwali za to kandydaturę Moniki Piątkowskiej, nazywając ją osobą pracowitą i bardzo dobrze przygotowaną do pełnienia tej funkcji.

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