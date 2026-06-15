W poniedziałek Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrzy wniosek prokuratury o umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym.

Prokuratura wnioskuje o umorzenie, ponieważ biegli uznali Jarosława W. za niepoczytalnego w chwili popełnienia zbrodni, wskazując na wysokie ryzyko powtórzenia czynu.

Do zabójstwa 47-letniego ortopedy Tomasza Soleckiego doszło 29 kwietnia 2025 r. w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim, gdzie został zaatakowany nożem.

Napastnikiem był 35-letni Jarosław W., funkcjonariusz Służby Więziennej, któremu postawiono zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania zabójstwa pielęgniarki.

Zabójstwo lekarza w Krakowie. Sąd zdecyduje w sprawie Jarosława W.

Pod koniec marca br. Prokuratura Okręgowa w Krakowie złożyła do sądu pismo z wnioskiem o umorzenie. Decyzja ta opiera się na opiniach biegłych, którzy jednoznacznie stwierdzili, że Jarosław W. był w chwili popełnienia brutalnego czynu niepoczytalny. Jak przekazało PAP biuro prasowe sądu, posiedzenie, na którym wniosek zostanie rozpatrzony, odbędzie się w trybie niejawnym.

Sąd może przychylić się do prokuratorskiego wniosku, co skutkowałoby umorzeniem postępowania i skierowaniem mężczyzny do placówki medycznej. Alternatywnie, sąd może uznać, że brak poczytalności nie został wystarczająco udowodniony, co oznaczałoby, że sprawa wróciłaby do prokuratury w celu dalszego prowadzenia i ewentualnego postawienia zarzutów oskarżonego w tradycyjnym procesie karnym. Ta druga opcja otwierałaby drogę do normalnego procesu sądowego.

Kluczowa dla całej sprawy okazała się opinia sądowo-psychiatryczna, którą Prokuratura Okręgowa w Krakowie uzyskała w grudniu 2025 roku. Z jej treści wynikało, że w momencie popełnienia zbrodni, napastnik, Jarosław W., miał zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu oraz niemożność pokierowania własnym postępowaniem. To orzeczenie biegłych stało się podstawą do zmiany kwalifikacji postępowania i skierowania wniosku o umorzenie. Prokuratura podkreśliła również, że wniosek o umieszczenie Jarosława W. w zakładzie psychiatrycznym jest podyktowany nie tylko jego stanem zdrowia, ale także wysokim prawdopodobieństwem, że w związku z chorobą psychiczną mógłby w przyszłości dopuścić się podobnych, tragicznych czynów. Celem jest więc nie tylko leczenie, ale i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Lekarz zaatakowany we własnym gabinecie

Przypomnijmy, że tragedia rozegrała się 29 kwietnia 2025 roku. 47-letni lekarz Tomasz Solecki, ceniony ortopeda krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, został brutalnie zaatakowany w swoim gabinecie. Do pomieszczenia, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i bez wahania zaatakował medyka nożem. Mimo natychmiastowej reakcji personelu medycznego i heroicznych prób ratowania życia, lekarz zmarł na miejscu. Jak się szybko okazało, napastnikiem był funkcjonariusz Służby Więziennej.

Autor: Aleksander Ruszkowski

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