Niemieccy turyści masowo odwiedzają polskie miasto. To idealne na jesienny urlop

Krótkie urlopy Niemców. City breaki w Europie

Obywatele Niemiec plasują się w czołówce nacji, które najczęściej podróżują po Starym Kontynencie. Chętnie decydują się na wyprawy krajowe, choć równie często wyjeżdżają poza granice państwa, a kilkudniowe wypady do europejskich metropolii zyskują na ogromnym znaczeniu. Okres jesienny to wręcz idealny moment na realizację takich planów. Zdecydowanie przyjemniejsza aura, zauważalnie mniejszy tłok na ulicach oraz unikalny nastrój historycznych ośrodków zachęcają do intensywnego zwiedzania.

Kraków polecany przez „Nordkurier”. Dawna stolica Polski zachwyca

Dziennik „Nordkurier” wskazuje, że to właśnie dawna stolica Polski jest jednym z najbardziej opłacalnych wyborów na jesienny wyjazd. Redaktorzy zza Odry mocno akcentują, że Kraków w unikalny sposób łączy historyczne dziedzictwo z nowoczesnością. Największe uznanie w ich oczach zyskuje doskonale utrzymane Stare Miasto oraz Rynek Główny, który należy do najbardziej rozległych średniowiecznych placów w całej Europie.

Twórcy zestawienia zaznaczają, że to południowe miasto gwarantuje odwiedzającym niezwykły klimat niezależnie od miesiąca, ale to jesienne barwy dodają mu szczególnego uroku. Podkreślono również fakt, że dawna siedziba królów została doceniona w niedawnych zestawieniach, gdzie uznano ją za jedną z najlepszych destynacji na krótki europejski urlop.

Atrakcje Krakowa: Wzgórze Wawelskie i dzielnica Kazimierz

Na liście najważniejszych punktów wycieczki niemiecka gazeta umieszcza Wzgórze Wawelskie wraz z zamkiem królewskim i katedrą, które stanowią absolutny fundament rodzimej historii. Wielkim zainteresowaniem cieszy się także Kazimierz, czyli historyczna dzielnica żydowska, w której turyści mogą spacerować urokliwymi uliczkami i spędzać czas w lokalnych kawiarniach oraz restauracjach.

Goście z Niemiec chętnie degustują klasyczne dania kuchni polskiej, a po długim dniu pełnym wrażeń szukają relaksu w licznych punktach gastronomicznych w sercu aglomeracji. Bardzo ważnym argumentem dla przyjezdnych są również okoliczne tereny zielone oraz lasy zachęcające do długich spacerów, co idealnie wpisuje się w klimat jesiennego wypoczynku.

Praga, Barcelona i Rzym. Z kim konkuruje Kraków?

Zestawienie opracowane przez redakcję „Nordkurier” obejmuje również inne znane ośrodki miejskie, takie jak Paryż, Amsterdam, Praga, Budapeszt, Dubrownik, Barcelona, Ateny, Drezno i Rzym.

Każda z tych lokalizacji kusi specyficznymi walorami od urokliwych amsterdamskich kanałów, przez architekturę Pragi, aż po antyczne ruiny Rzymu i Aten. Pomimo tak potężnych konkurentów, to właśnie dawna stolica Polski została mocno wyeksponowana jako destynacja obowiązkowa w okresie jesiennym. To tylko potwierdza, że polska turystyka z powodzeniem staje w szranki z najbardziej renomowanymi metropoliami Europy.

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